UYAFA CUP’da ilk imzalar atıldı UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) olarak, ‘Gelecegin icin saglıklı beslen, haraketli yasa, topragını isle ve suyunu israf etme’ Projesi kapsamında 2022 Dünya Kupası öncesi Eylül ve Ekim ayında ‘UYAFA CUP’ Mini Dünya Kupası için Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Levent Karaca ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ön protokolü imzaladı.

UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) olarak, ‘Gelecegin icin saglıklı beslen, haraketli yasa, topragını isle ve suyunu israf etme’ Projesi kapsamında 2022 Dünya Kupası öncesi Eylül ve Ekim ayında ‘UYAFA CUP’ Mini Dünya Kupası için Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Levent Karaca ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ön protokolü imzaladı.

Turnuva, Sanlıurfa Gobeklitepe, Erzurum Yuksek Irtifa Kamp Merkezi, Sarıkamıs Kayak Merkezi, Istanbul Riva, Antalya, İzmir ve diğer ilerin birinde yapılacak. Şehir secimi ve turnuva tarihi İse belirlenecek.

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