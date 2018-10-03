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Malmö'nün teknik direktörü Rösler: Beşiktaş’ı üzebiliriz

İsveç ekibi Malmö'nün teknik direktörü Uwe Rösler, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'nde grubun favorisi olduğunu ancak alacakları sonuçla siyah-beyazlıları üzebileceklerini belirtti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 21:50
Malmö'nün teknik direktörü Rösler: Beşiktaş’ı üzebiliriz

Malmö Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçı için düzenlenen basın toplantısında konuşan İsveç ekibi Malmö'nün teknik direktörü Uwe Rösler Rösler, Beşiktaş’ın oyun stili ile ilgili bir soru üzerine, "Çok tecrübeli bir futbolcu grubuna sahipler. Futbolcular bireysel olarak da çok kaliteliler. Kanatlarda ofansif oyunculara sahipler. Sahanın her yerinde çok iyiler. Adam adama olsun, hücumda ya da defansta olsun." ifadelerini kullandı.

'Bizim onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum'

Beşiktaş’ın yenilmeyecek bir takım olmadığını ve siyah-beyazlılara karşı şanslarının olduğunu kaydeden Rösler, "Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, onları LASK Linz’e ve Sarpsborg’a karşı izledik. Bizim onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim Beşiktaş’a karşı şansımızı artırıyor. Beşiktaş’a saygı duyuyoruz, çok büyük bir kulüp. Büyük bir tarihi var. Grubumuzun favorisi, bu bir sır değil. Bireysel başarıları çok yüksek ama Beşiktaş’ı üzebiliriz. Taraftarımızın desteğiyle yarın oynayacağımız kolektif oyunla performansımızın üstüne çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 21:50
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