SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce darp nedeniyle kafatasında çatlaklar oluşan E.A.K. (2) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından üvey kızını dövdüğü iddiasıyla E.S. ve annesi F.S'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen E.S. ve F.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan üvey baba E.S, tutuklandı.



