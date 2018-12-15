Hasan Basri Çantay ve Mehmet Akif Ersoy’un dostluklarını anlattı: Onlar Kurtuluş döneminde üvey evlat muamelesi gördüler

Taha Emre Özdemir Ankara

İslam Bilgini, Şair, Gazeteci ve Siyaset adamı, Mehmet Akif Ersoy’un dava arkadaşı Hasan Basri Çantay’ın yeğeni Abdullatif Çantay, Yeniakit.com.tr’ye; merhum amcası ve Milli Şairimizin dostluklarını anlattı. Yaşadıkları bu dava ortaklığında, Hasan Basri ve Mehmet Akif’in çok çileler çektiklerini vurgulayan Abdullatif Çantay; "Onlar kendi canlarını hiçe sayarak memleketin kurtuluşu için mücadele ettiler. Memleket kurtulunca da 'Üvey Evlat' muamelesi gördüler" dedi.

Onlar, tüm çabalarına rağmen üvey evlat muamelesi gördüler

"Hasan Basri Çantay, Mehmet Akif Ersoy ile çok candan dosttu. İkisi beraberce 'Milli Birlik' duygularını canlandırmışlar. Hasan Basri ile dostlukları ölünceye kadar devam etmiş. Mehmet Akif Ersoy; Mısır'dan döndükten sonra İstanbul'da, onunla tekrar buluşmuş. Beraber gazeteler çıkartmalarını; o gazeteleri çıkartırken karşılaştıkları zorlukları, çektikleri çileleri, takip edilişlerini, o günün istibdadının baskılarını biliyoruz. Onlar çok çile çektiler. Biz bu memleketi bugün hazır bulduk ve kıymetini bilmiyoruz. Onlar kendi canlarını hiçe sayarak çalışıp çabalamışlar. Ama bu vatan kurtulduktan sonra üvey evlat muamelesi görmüşler. Bu da benim çok ağırıma gidiyor."

Gelecek nesillere onları anlatıp tanıtabilmeliyiz

"Balıkesir'de Hasan Basri Çantay'ı anma günü tertip edildi. Baktım hep aynı kişiler. Balıkesir'de üniversite var. Edebiyat Fakültesi var. Hasan Basri Çantay'ın Edebiyat yönü var. İlahiyat Fakültesi var. Hasan Basri Çantay'ın İlahiyatçı yönü var. Kur'an-ı Kerim meali yazmış. Buna rağmen biz bu 'manevi değerleri' tanımıyoruz, yeteri kadar tanıtamıyoruz. İnşallah bundan sonra bu çalışmalar başarılı olur. Daha yaygın şekilde tanıtılır ve değerleri bilinir. Bundan ümidim var. Ümitsiz değilim."