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Üvey babasını taciz iddiasıyla öldüren kadının kızından şok sözler

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılandığı davada dinlenen kızı, "Dedemin anneme ’Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım’ dediğini duydum" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:38
Üvey babasını taciz iddiasıyla öldüren kadının kızından şok sözler

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılandığı davada dinlenen kızı, "Dedemin anneme ’Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım’ dediğini duydum" dedi.


Olay, 15 Ekim 2018 günü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı 171. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi Şerife A. (33), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı üvey babası Yaşar Kanık’ı evinin önünde bıçakla yaraladı. Yaralanan Kanık, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, kadın ise olay yerinden kaçtı. Kanık, kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Şerife A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Anneme ’sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım’ dediğini duydum"


Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan davanın üçüncü duruşmasında “kasten öldürme” suçundan yargılanan tutuklu sanık Şerife A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, ölen üvey babanın oğlu, yakınları ve Kadın Platformu da mahkemede hazır bulundu. Davada tanık olarak dinlenen Şerife A.’nın 15 yaşındaki kızı, annesi ile dedesi Yaşar Kanık’ın telefonda tartışırlarken, “Sana yaptıklarımı çocuklarına da yapacağım” dediğini duyduğunu söyledi. Şerife A.’nın kızı, “Dedemin bana karşı cinsel içerikli eylemleri olmadı. Dedemin anneme karşı cinsel içerikli eylemleri olduğunu teyzemden ve anneannemden duydum” dedi.


Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu S.K. ise, "Maktul Yaşar’ı tanırım. Kendisi ve eşi ile de tanışırız. Bir dönem maktul Yaşar’ın sanırım kızı A.hakkında ’Hele bir büyüsün o zaman göreceksiniz bunu ben ne yapacağım’ şeklinde sözler söylediğini bizzat ben kendim duydum” dedi.


Şerife A. ise mahkemede yaptığı savunmada, kendisinin ve çocuklarının mağdur durumda olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti. Savcı Şerife A.’nın delillerden dolayı tutukluluğunun devamını talep ederken, mahkeme heyeti eksik belgelerin tamamlanmaması nedeniyle mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca heyet, sanık Şerife A.’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:38
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