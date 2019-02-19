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Üvey babasınca darbedildiği öne sürülen çocuk kurtarılamadı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 3 ay önce üvey babası tarafından darbedildiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırılmıştı

19 Şubat 2019 Salı 17:10
Üvey babasınca darbedildiği öne sürülen çocuk kurtarılamadı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yaklaşık 3 ay önce hastaneye kaldırılan ve üvey babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde yaklaşık 3 ay önce üvey babası tarafından darbedildiği ileri sürülen ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Esma Asel K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, Geyve Nuruosmaniye Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de üvey babası tarafından darbedildiği iddia edilen ve kafatasında çatlaklar oluşan Esma Asel K. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından üvey kızını dövdüğü iddiasıyla E.S. ve annesi F.S'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen E.S. ve F.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan üvey baba E.S. tutuklanmıştı.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:10
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