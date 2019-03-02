Üvey babasınca darbedildiği öne sürülen çocuğun ölümü

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yaklaşık 3 ay önce üvey babası tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki kız çocuğunun annesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde yaklaşık 3 ay önce üvey babası tarafından darbedildiği ileri sürülen ve kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 19 Şubat'ta hayatını kaybeden Esma Asel K'nin annesi F.S. hakkında Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan F.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe, kızı Esma Asel K'nin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklandı.

- Olay



Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de üvey babası tarafından darbedildiği iddia edilen ve kafatasında çatlaklar oluşan Esma Asel K, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.



Polis ekipleri, olayın ardından üvey kızını dövdüğü iddiasıyla E.S. ve annesi F.S'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen E.S. ve F.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan üvey baba E.S. tutuklanmıştı.