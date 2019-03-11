Üvey annesini başını keserek öldüren gence ağırlaştırılmış müebbet hapis Mersin’in Silifke ilçesinde bıçaklayarak öldürdüğü üvey annesinin başını kesip poşete koyarak bahçe kapısına asan şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin’in Silifke ilçesinde bıçaklayarak öldürdüğü üvey annesinin başını kesip poşete koyarak bahçe kapısına asan şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Silifke ilçesinde 2016 yılında üvey annesi Durdu T’yi (45) bıçaklayarak öldürdükten sonra başını kesip poşete koyarak bahçe kapısına asan Çağatay T. (24) hakkında Silifke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası üzerine Adana’daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor aldırılmasına karar verdi. Hastaneden alınan raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden alınan raporda ise sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu bildirildi. Söz konusu rapor üzerine mahkeme heyeti, sanık Çağatay T’yi “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık avukatı, Adana Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz etti.

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