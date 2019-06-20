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"Üvey annelikten çıkmış bir kadına nafaka ödemek zulümdür"

Türk medyasının görmezlikten geldiği süresiz nafaka mağdurlarının yaşadığı yürek burkan hikayelerini yeniakit.com.tr gündeme getirmeye devam ediyor. Ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalan eşlerin aileleri, önceki eşe ödenen süresiz nafakanın külfetinin etkileriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. 2 milyon süresiz nafaka mağduru, kangrene dönüşen sorunlarına ivedilikle çözüm bulunmasını bekliyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:50

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Türkiye’de yuvaları darmadağın eden Batı kaynaklı yasaların dayattığı süresiz nafaka zulmü, yeni kurulan yuvaların da dağılmasına sebep oluyor. Süresiz nafaka mağduru Abdulkadir Gök’ün çocukları Whatsapp iletişim hattı üzerinden yeniakit.com.tr’ye gönderdiği video ile yıllardır yaşadıkları zulmü anlattı.

“Üvey annelikten çıkmış bir kadına nafaka ödemek zulümdür”

Süresiz nafaka ile hem babasının ve hem de çocuklar olarak kendilerinin cezalandırıldıklarını belirten 21 yaşındaki Pervin Gök, “Babam kısa süreli bir evlilik yaptı. Babam benim için ve bizim için üvey annelikten çıkmış bir kadına nafaka ödemektedir. Bu bizlere haksızlık ve bir zulümdür. Bu soruna sosyal devlet bir an önce çare bulmalıdır. Babamdan kesilen süresiz nafaka rızkımıza engeldir ve haramdır.” şeklinde konuştu.

“Süresiz nafaka haram ve zulümdür”

Yıllar önce ayrılmış olan bir kadına babasının nafaka ödemek zorunda kaldığını ve bunun da ailede büyük huzursuzluğa neden olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Fidan Gök, şunları söyledi:

Babamdan boşanmış üvey anneme süresiz olarak nafaka ödenmesine karşıyım. Rızkımıza göz dikilmektedir. Süresiz nafaka haramdır ve zulümdür.

“Süresiz nafaka eğitime engel”

24 yaşındaki Muhittin Gök ile kardeşi 16 yaşındaki Berkant Gök ise, “Süresiz nafaka haramdır. Yabancılaşan biri için ödenen nafaka etik değildir. Süresiz nafaka eğitime engeldir. Hükümetten acil düzenleme istiyoruz.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:50
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