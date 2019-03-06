Üvey anneden çocuğa şiddet
Adana'da üvey annesinin şiddet uyguladığı 8 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.06 Mart 2019 Çarşamba 15:13
Adana'da üvey annesinin şiddet uyguladığı 8 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üvey annesinin çocuğa şiddet uyguladığına yönelik bir televizyon kanalında yayınlanan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.
Ailenin yaşadığı adresi belirleyen ekipler, 8 yaşındaki çocuğu koruma altına aldı.
Söz konusu anne hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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