Adana'da üvey anne dehşeti! "Konuşacak mısın yoksa boğayım mı?"

Olay Adana merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. 2016'da D.K. adlı karısından boşandı. Erkek çocuklarının velayetini ise mahkeme babaya verdi. Baba bir süre sonra C.A.A. isimli bir kadınla evlendi. 8 yaşındaki oğlu da bu kadınla birlikte kalmaya başladı. Ancak üvey anne çocuğu dövmeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalamayan bakıcı ise çocuğa uygulanan psikolojik baskıyı ve şiddeti cep telefonuyla görüntüledi.





Konuşacak mısın yoksa boğayım mı?

Görüntülerde üvey anne çocuğa, "Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra zır deli oluyorsun. Ben bunu sokağa atmışım. Başka baban ne dedi sana öyle deyince. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diye bağırıyor.

İki küçük çocuk da izledi

Çocuk korkusundan kadının karşısında kıpırdamadan durup ağlamaklı sesle kendini savunmaya çalışıyor. Bir süre böyle bekledikten sonra üvey anne çocuğun boğazına sıkıp kulağını çekiyor. Bu anlarda ise kadının iki çocuğu da olayları izliyor. Dayak yiyen çocuk ise ağlıyor. Görüntüleri çeken bakıcı daha sonra korkup kayıttan çıkıyor.

Soruşturma başlatıldı

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çocuk devlet korumasına alındı. Anne hakkında ise soruşturma başlatıldı. Polis merkezine götürülen üvey anne ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kadının ifadesinde çocuğu darp etmediğini, korkutmak için yaptığını söylediği ileri sürüldü.