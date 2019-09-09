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İTÜ'lü gencin öldürülme anı ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde Halit Uyar'ın bıçaklandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:50

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde Halit Uyar'ın bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cezaevinden çıkıp üniversiteli genci öldüren katil zanlısı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

9 yaralama, 2 gasp, 4 hırsızlık ve 10 uyuşturucu suçu olduğu ortaya çıkan şahsın serbest bırakılması tepkilere neden oldu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:50
  1. halit uyar

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