İTÜ'lü gencin öldürülme anı ortaya çıktı İstiklal Caddesi'nde Halit Uyar'ın bıçaklandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde Halit Uyar'ın bıçaklandığı ve zanlıların kaçış anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Cezaevinden çıkıp üniversiteli genci öldüren katil zanlısı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. 9 yaralama, 2 gasp, 4 hırsızlık ve 10 uyuşturucu suçu olduğu ortaya çıkan şahsın serbest bırakılması tepkilere neden oldu.

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