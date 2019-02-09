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UTİD Başkanı Bulut'a Özbekistan'da görev

Özbek-Türk İşadamları Derneği Başkanı Ercan Bulut, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Umid Ahmadcanov'un danışmanı oldu

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
UTİD Başkanı Bulut'a Özbekistan'da görev

Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) Başkanı Ercan Bulut, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Umid Ahmadcanov'un danışmanlığına getirildi.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Futbol Federasyonu yekililerinden oluşan heyetin Türkiye ziyareti sırasında, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle çeşitli görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerde iki ülke futbolu arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir dizi mutabakat sağlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu mutabakatların uygulanması kapsamında UTİD Başkanı Bulut, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Umid Ahmadcanov'un danışmanı ve bu kurumların Türkiye temsilcisi olarak görevlendirildi.

Bulut, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ortak çalışma, proje ve etkinliklerde Özbekistan'ı temsilen çalışmalar yapacak.

Bulut ayrıca, Türkiye ve Özbekistan arasında spor alanında iş birliği yapma, tecrübe değişimi, iki ülke futbol milli takımları ve kulüpleri arasında maçların organize edilmesi ve diğer ortak çalışmaların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak.

Ziraat Bank-Özbekistan'da koordinatörlük görevinde olan Ercan Bulut, Türk ve Özbek iş adamlarının kurduğu Özbek-Türk İşadamları Derneğinin başkanlığını yapıyor.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
  1. Özbekistan
  2. Özbek-Türk İşadamları Derneği Başkanı Ercan Bulut
  3. UTİD

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