Melania Trump açık açık FETÖ'ye teşekkür etti! ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump gerçekleştirdiği ziyaret sonrası FETÖ okuluna teşekkür mesajı yayınlandı. Trump, "En iyi ol" mesajı vererek FETÖ okuluna övgüler dizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump geçtiğimiz günlerde FETÖ okulunu ziyaret etmişti. Charter School'lardan biri olan DOVE School of Discovery'ye gelen Melaina Trump, FETÖ'cüleri mutlu etti. Bu ziyaret Türkiye'de tepkilere neden oldu. Paylaşım yaptı Ancak gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Melania'dan Fetullahçı teröristlere teşekkür mesajı geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Melania, "En iyi ol" mesajı vererek FETÖ okulunu övdü.

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