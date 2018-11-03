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Üşüyor musun yiğidim?

Gazetemiz okurlarından Gürhan Gürses, Tunceli’de donarak şehit olan askerlerimiz için kaleme aldığı yazısını bizimle paylaştı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:58
Üşüyor musun yiğidim?

Gürhan Gürses

Üşüyor musun yiğidim?

Canımızı yakalım bizler de düştüğün yerde ısın diye.

Biliyorum kabul etmezsin bunu.

Vatan ayazda kalmasın diye sen canını Sarıkamış eyledin.

Millet üşümesin diye sen canını ateş saydın. Mehmed’im.

Zemheride donuyor fidanlar.

Boylu boyunca uzanıyorlar beyazlıkların üstüne, kefenlerini giyiyorlar.

Uyuyalım bizler kaloriferli sıcacık evlerimizde. Biz ısınalım diye donanlar var bu ülkede. Biz yaşayalım diye şehit düşenler. Neresinden bakarsanız bakın; ardı önü, üstü altı vatandır söz konusu gerisi teferruattır.  O ruhu anlayamazsınız. Akif’in tırnaklarıyla duvara yazdığı İstiklal Marşını… Seyit Onbaşı’nın 215 kiloluk mermiyi kaldırdığı iman dolu göğsü… Sarıkamış’ta ölüme yürüyen orduyu… Tunceli’de zemheride canlarını vatana sunan askerleri… Ayazdadır yüreğimiz şimdi. Beyazdadır. Ölümdedir. Kardelenler erken açtı Tunceli’de bugün. Al bayrağın hilali ve yıldızı iki şehit uzanmış yatıyor.

Kardelenler erken açtı. Ah kardelenler yüreğimizi deldiniz bu gece. Üşüyor musun yiğidim? Canımızı yakalım bizler de. Sizin canınızı şerbet eyleyip vatana içirdiğiniz günün ertesi bizler yeni montumuzu giyeriz sımsıcak, botumuzu çekeriz ayağımıza sımsıkı hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ederiz.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 12:58
  1. Tunceli
  2. Sarıkamış
  3. Zemheri
  4. İstiklal Marşı
  5. Seyit Onbaşı

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