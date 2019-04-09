Usulsüz silah satışına 3 gözaltı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, usulsüz yollarla silah satışı yaptıkları iddia edilen ve aralarında silah fabrikası sahibinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde silah fabrikası bulunan H.Y'nin, usulsüz yollarla silah satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile şüphelilerin buluşmak üzere geldikleri ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde iki araçta ve bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, Glock marka 7 tabanca, 25 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 751 tabanca fişeği ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el koyan jandarma ekipleri, silah fabrikası sahibi H.Y. ile A.D. ve F.P.'yi gözaltına aldı.



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