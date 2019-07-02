0553 313 94 23

Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte saldırı

Mardin’de doktor olan eşler, daha önce usulsüz bir şekilde reçete yazılmasını isteyen iki kişinin saldırısına uğradı.

02 Temmuz 2019 Salı 18:48
Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte saldırı

Mardin’de doktor olan eşler, daha önce usulsüz bir şekilde reçete yazılmasını isteyen iki kişinin saldırısına uğradı. Doktorlardan Davut Sakız, kafa travması şüphesiyle yoğun bakıma alındı.


Olay, bugün merkezde bulunan Ravza Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çocuklarını kreşten almaya giden devlet hastanesi doktorlarından endokrin bölümü uzmanı Dr. Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız, daha önce usulsüz bir şekilde reçete yazmalarını isteyen iki kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen doktorlardan Davut Sakız ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.


Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Başhekim Alpay Tuncar, Sağlık-Sen Şube Başkanı Dr. Mehmet Selim Ünver, saldırıyı kınayarak darp edilen meslektaşlarının yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı. Doktora pusu kurarak aracı ile iş çıkışı takip edilmesinin ve yol ortasında darp edilmesinin savaşta bile dokunulmazlığı olan hekimlere karşı bir terör saldırısı olduğunu kaydeden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, görüntülerin hoşgörü şehrine yakışmayan görüntüler olduğunu ifade etti.



“Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur”


İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz doktorlarının 10 gün önce usulsüz bir şekilde ilaç yazılmasını isteyen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti. Uzm. Dr. Yavuz, “Şuanda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzünde çeşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut. Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin’e bu olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Valimiz, başsavcımız ve emniyet müdürümüz bizleri hemen arayıp olaya dahil olup takip ettiklerini bildirmişleridir bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Savaşta bile dokunulmazlığı olan hekim arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. Bizler sadece yaşatmak için, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyoruz. 7-24 halkımızın hizmetindeyiz, halkımızın ize sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.



Önce konuştu ardından yoğun bakıma alındı


Olay anını anlatan endokrin bölümü uzmanı Dr. Davut Sakız, daha önce Cebrail B. isimli hastasının kendisine usulsüz ilaç yazma istediği olduğunu ifade ederek bunu yazmadığı için tehdit edildiğini söyledi. Davut Sakız, “Sert bir şey de söylemedim. ’Kusura bakmayın ben bu raporu çıkaramayacağım’ dedim. Ardından bir gün sonra geldi, ben başka bir hastayı muayenene ederken gelip beni tehdit etti. ’İlacında bütün masrafların da senden almazsan şerefsizim’ diye tehditlerde bulundu.Bugünde eşimle birlikte iş çıkışı çocukları kreşten almaya giderken arabayı park ettik. Bizi takip etmişler, arkamıza park ettiler. Eşimle indikten sonra ‘Beni tanıdın mı’ dedikten sonra hem bana hem de eşime saldırmaya başladılar. Gördüğüm kadarıyla 2 kişiydiler. Allah’tan oradan polis geçiyordu onu görüne kaçmaya başladılar. Biraz daha cesaret bulsalardı polise de saldıracaklardı" dedi.


Olayda eşi ile birlikte darp edilen enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız ise, çocuklarını almak için kreşin olduğu yere geldiklerini kaydederek, “Takip edildiğimizi fark etmedik. Eşim tehdit aldığını söyledi ama her gün hastalar tehdit ediyor. Bu boyuta geleceğini tahmin etmedik. Çocuklarımız Allah’tan yanımızda yoktu, çok korktum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Dr. Davut Sakız, başına aldığı darbelerin ardından kafa travması şüphesi ile yoğun bakım servisine kaldırıldı.


Olayla İlgili Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar hekimlere geçmiş olsun diledi. Olayla ilgili plakası alınan saldırganın yakalanması için geniş çalışma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Miraç, 70 ekran tüplü televizyonun altında kalarak can verdi
    1. Minik Miraç, 70 ekran tüplü..
    2. Evinden cephane çıkan cinsel istismar..
    3. Sivasspor'un yeni transferi Muammer,..
    4. Hafter'e giden silahlar için..
    5. Cammu Keşmir''de Hinduların Amarnath..
    6. Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'un hapis..
    7. Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık..
    8. Okul müdürü cinayetinin toplantıyla..
    9. Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2..
    10. Suriyeli provokasyonunu başlatan grup..
    11. Galatasaray, futbolcular Şener..
    12. "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin..
    13. Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’ndan..
    14. TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı..
    15. GUSAD’ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu
    16. Suudi Arabistan'da greve giden Türk..
    17. Vali ile belediye başkanları Şanlıurfa..
    18. "Türkiye olarak 40 yıldır PKK..
    19. Opersyonda ele geçirildi! Sultan..
    20. TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında..
    21. Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu
    22. Senato, Libya'da çıkan Amerikan..
    23. Gaz şişkinliği için hangi bölüme gidilir
    24. Şelaleye düşen gencin cesedi, 46,5..
    25. Antalya’da jandarmadan uyuşturucu..
    26. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    27. Konya'da kaybolan zihinsel engelli..
    28. Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte..
    29. İğrenç olay! 3 erkek çocuğa istismarda..
    30. ABD Senatosu Dış İlişkiler..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız