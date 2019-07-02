Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte saldırı

Mardin’de doktor olan eşler, daha önce usulsüz bir şekilde reçete yazılmasını isteyen iki kişinin saldırısına uğradı. Doktorlardan Davut Sakız, kafa travması şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Olay, bugün merkezde bulunan Ravza Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çocuklarını kreşten almaya giden devlet hastanesi doktorlarından endokrin bölümü uzmanı Dr. Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız, daha önce usulsüz bir şekilde reçete yazmalarını isteyen iki kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen doktorlardan Davut Sakız ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Başhekim Alpay Tuncar, Sağlık-Sen Şube Başkanı Dr. Mehmet Selim Ünver, saldırıyı kınayarak darp edilen meslektaşlarının yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı. Doktora pusu kurarak aracı ile iş çıkışı takip edilmesinin ve yol ortasında darp edilmesinin savaşta bile dokunulmazlığı olan hekimlere karşı bir terör saldırısı olduğunu kaydeden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, görüntülerin hoşgörü şehrine yakışmayan görüntüler olduğunu ifade etti.

“Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur”

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz doktorlarının 10 gün önce usulsüz bir şekilde ilaç yazılmasını isteyen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti. Uzm. Dr. Yavuz, “Şuanda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzünde çeşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut. Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin’e bu olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Valimiz, başsavcımız ve emniyet müdürümüz bizleri hemen arayıp olaya dahil olup takip ettiklerini bildirmişleridir bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Savaşta bile dokunulmazlığı olan hekim arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. Bizler sadece yaşatmak için, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyoruz. 7-24 halkımızın hizmetindeyiz, halkımızın ize sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

Önce konuştu ardından yoğun bakıma alındı

Olay anını anlatan endokrin bölümü uzmanı Dr. Davut Sakız, daha önce Cebrail B. isimli hastasının kendisine usulsüz ilaç yazma istediği olduğunu ifade ederek bunu yazmadığı için tehdit edildiğini söyledi. Davut Sakız, “Sert bir şey de söylemedim. ’Kusura bakmayın ben bu raporu çıkaramayacağım’ dedim. Ardından bir gün sonra geldi, ben başka bir hastayı muayenene ederken gelip beni tehdit etti. ’İlacında bütün masrafların da senden almazsan şerefsizim’ diye tehditlerde bulundu.Bugünde eşimle birlikte iş çıkışı çocukları kreşten almaya giderken arabayı park ettik. Bizi takip etmişler, arkamıza park ettiler. Eşimle indikten sonra ‘Beni tanıdın mı’ dedikten sonra hem bana hem de eşime saldırmaya başladılar. Gördüğüm kadarıyla 2 kişiydiler. Allah’tan oradan polis geçiyordu onu görüne kaçmaya başladılar. Biraz daha cesaret bulsalardı polise de saldıracaklardı" dedi.

Olayda eşi ile birlikte darp edilen enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız ise, çocuklarını almak için kreşin olduğu yere geldiklerini kaydederek, “Takip edildiğimizi fark etmedik. Eşim tehdit aldığını söyledi ama her gün hastalar tehdit ediyor. Bu boyuta geleceğini tahmin etmedik. Çocuklarımız Allah’tan yanımızda yoktu, çok korktum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dr. Davut Sakız, başına aldığı darbelerin ardından kafa travması şüphesi ile yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Olayla İlgili Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar hekimlere geçmiş olsun diledi. Olayla ilgili plakası alınan saldırganın yakalanması için geniş çalışma başlatıldı.