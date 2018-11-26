"Usulsüz koçluk bireylere ruhsal ve fiziksel zarar verebilir"

ANKARA (AA) - Uzman Koçlar Derneği (UKD) Başkanı Özden Boratav, "Ülkemizde bugün maalesef koçluk adı altında ancak koçluk mesleğinin etik değerleri dışında işler yapılmaktadır. Bu durum arayış içinde olan bireylere ruhsal, fiziksel açıdan zarar verici boyutlara ulaşabilme tehlikesi içermektedir." dedi.

UKD Başkanı Boratav, AA muhabirine, koçluk mesleği hakkında bilgi verdi, 10 Eylül 2018 itibarıyla faaliyete başlayan Uzman Koçlar Derneğinin çalışmalarını anlattı.

Koçluk mesleğini, "farkındalık yaratarak insanların göremediği seçenekleri gösterme ve onların bu konuda özgüvenli bir şekilde harekete geçmesine destek verme süreci" olarak tanımlayan Boratav, koçluğun psikologluk, psikiyatristlik, danışmanlık, mentörlük, terapistlik olmadığının altını çizdi.

Boratav, "Koç, yönledirme yapmaz, bilgi vermez, hipnoz uygulamaz, öğretide bulunmaz, eleştirmez, yargılamaz, kendi değerleri üzerinden seans yapmaz. Sonuna koçluk kelimesi konularak yapılan yönlendirici, eğitici, mistik boyutlardaki çalışmalar koçluk mesleğine girmez. Koç, sağlıklı bireylerle çalışır çünkü geçmişten getirilen sorunlar psikiyatri ve psikolojinin alanına girer. Koç, bugünle ve gelecek hedeflerle ilgilenir." diye konuştu.

Türkiye'de usulsüz koçluk uygulamaları olduğunu söyleyen Boratav, "Ülkemizde bugün maalesef koçluk adı altında ancak koçluk mesleğinin etik değerleri dışında işler yapılmaktadır. Bu durum arayış içinde olan bireylere ruhsal, fiziksel açıdan zarar verici boyutlara ulaşabilme tehlikesi içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mesleki Yeterlilik Belgesi standart getiriyor"

Boratav, 29 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) koçluğu resmi olarak tanıdığını söyledi.

Türkiye'deki olumsuz durumların önlenmesi adına yapılan çalışmalardan memnun olduğunu söyleyen Boratav, şunları kaydetti:

"Koçluğun meslek olarak tanınmasıyla, kişilerin başarılı bir koçluk hizmeti sunması için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler tanımlanmıştır. Bu tanımlamalarla, mesleki yeterlilik belgelerini almış olan koçların belirli yeterliliklere sahip olması ve beraberinde koçluk faaliyetlerinin de belirli bir standartta yapılması sağlanmıştır. Bu durum, hizmeti alacak kişiler için koruyucu olmuştur.

Mesleğin statüsünü, saygınlığını, doğru tanınırlığını arttırmak ve bu konularda kurumsal bir kimlikle çalışabilmek gayesiyle Uzman Koçlar Derneği kurulmuştur. Uzman Koçlar Derneği 10 Eylül itibarıyla faaliyete başlamıştır."

- "Mesleki yeterlilik belgeli uzman koçlar bir çatı altında"

Derneğin, devlet denetiminde çalışan mesleki yeterlilik belgeli uzman koçları bir çatı altında topladığını kaydeden Boratav, amaçlarını şöyle anlattı:



"Uzman Koçlar Derneğinin amacı, koçluk mesleğinin uzman profesyoneller tarafından uygun denetimler altında yapılmasını sağlamak, Türkiye'de denetlenebilir koçların sayısını arttırmak, bu sayede hem etik çalışan koçların hem de koçluk hizmeti alan bireylerin sağlam bir zeminde bulunmasını sağlayarak topluma fayda sağlamaktır.

Ayrıca koçluk mesleğinin kapsamının doğru şekilde tanınmasının sağlanması, Avrupa Birliği ve sosyal sorumluluk projelerinde mesleki yeterlilik belgeli koçları çalıştırmak ve esas olarak koçluk mesleğinin meslek belgeli koçlar tarafından yapılmasının önemi üzerinde durup uluslararası standartları koruyarak mesleği geliştirmek ve daha ileriye götürmektir."

