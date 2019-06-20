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“Usulsüz dinleme” davasında toplam 1616 yıl hapis cezası

İzmir’de “gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları” öne sürülen emniyet mensuplarının yargılandığı davada 29 sanığa 292 yıl 3 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:27
“Usulsüz dinleme” davasında toplam 1616 yıl hapis cezası

İzmir’de “gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları” öne sürülen emniyet mensuplarının yargılandığı davada 29 sanığa 292 yıl 3 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.


İzmir’de “gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararlarıyla usulsüz dinleme yaptıkları” öne sürülen emniyet mensupları hakkında açılan davada karar çıktı.


İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka bir davada tutuklu bulunan sanıklar ile tutuksuz yargılanan bazı sanık ve mağdurlar ile taraf avukatları hazır bulundu.


10 sanık hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti, 29 sanık hakkında da 292 yıl 3 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.


Sanıklar hakkında toplamda 1616 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, en yüksek cezayı tutuksuz sanıklardan Hamza Doğan’a verdi. 292 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Hamza Doğan’ı, 200 yıl 10 ay hapis cezası ile Kürşat Şenol Yılmaz, 183 yıl 4 ay ile Mustafa Edip Çakmak takip etti. Askeri Casusluk Kumpas davasında da ceza alan sanıklardan eski emniyet müdürü Memduh Tosun 157 yıl 11 ay hapis cezası alırken, eski emniyet müdürü Taner Aydın 150 yıl 5 ay, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ise 47 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasa dışı dinleme” iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 13 ilde 27 Ocak 2015’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Hazırlanan iddianamede, müfettişlerce İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan denetimlerde, 2009 ile 2013 yıllarında gerçeğe aykırı belgeler düzenlenerek başka isim ve IMEI numaraları üzerinden alınan mahkeme kararları ile çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, üniversite rektörleri, akademisyen, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, üst düzey emniyet mensupları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 92 kişinin dinlendiği bilgisi yer aldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:27
  1. doğa

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