0553 313 94 23

"Usulsüz dinleme" davasında eski polise 126 yıl hapis

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan eski istihbarat polis memuru, 126 yıl 9 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı

22 Ocak 2019 Salı 20:51
"Usulsüz dinleme" davasında eski polise 126 yıl hapis

KIRKLARELİ (AA) - Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan eski istihbarat polis memuru İbrahim Güneş'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan tutuklu sanık Güneş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanığın avukatı ile hazine avukatının da hazır bulunduğu ve gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek'', ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Güneş, "Hukuku oyuncak gibi kullandırmayın. Sizden merhamet beklemiyorum. Allah sizi sevdiklerinizden ayırmasın. Bizi çok güzel günler bekliyor." dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Güneş'i ''konut dokunulmazlığını ihlal'', ''kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaybetmek'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 126 yıl 9 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ise beraat etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 20:51
  1. Duruşma
  2. FETÖ
  3. İbrahim Güneş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
    1. Sosyal medyadan terör propagandasına 3..
    2. "Onurumuzdur anlayışıyla sandıklara..
    3. Tottenham'da Dele Alli sakatlandı
    4. Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
    5. WhatsApp'ta erişim sorunu! WhatsApp..
    6. Engin Bekdemir Gençlerbirliği'nde
    7. Yeni Malatyaspor'da transfer
    8. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    9. Yerel seçimler öncesi en kapsamlı..
    10. Diriliş Ertuğrul'da şok ölüm!
    11. Bursa'da su fiyatlarında üçüncü kez..
    12. Maçın ardından
    13. Pompeo'dan DEAŞ açıklaması
    14. Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı..
    15. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile..
    16. GÜNCELLEME - FETÖ'nün asker..
    17. ABD savaş gemisi "USS Donald Cook"..
    18. "Malezya, Çinli firmayla ortak demir..
    19. Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şube..
    20. 3 bin kişi ile AK Parti'den istifa etti
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe