Usulsüz avlanan 2 kişiye 16 bin lira ceza kesildi
Gaziantep’in Nizip ilçesinde usulsüz avlanan 2 kişiye toplam 16 bin lira idari para cezası uygulandı.04 Mart 2019 Pazartesi 10:45
Gaziantep’in Nizip ilçesinde usulsüz avlanan 2 kişiye toplam 16 bin lira idari para cezası uygulandı.
Gaziantep İl Jandarma ekipleri, Fırat Nehri üzerinde usulsüz avlanan İ.K. ve İ.Y. isimli iki şahsı suçüstü yakaladı. 30 adet Sakar Meke kuşu avlayan şahıslara 16 bin TL idari para cezası uygulanırken, kuşlar ise Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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