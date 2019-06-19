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Usturayla 4 genci yaraladı, serbest kaldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde A.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:16
Usturayla 4 genci yaraladı, serbest kaldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde A.K. (20) isimli usturalı saldırgan yaşı 18’in altında 4 genci yaraladı. Mahkemeye çıkartılan saldırgan adli kontrol kontrol şartıyla serbest kalırken, yaralanan gençler A.K’nin serbest kalmasına tepki gösterdi.


Olay Kocasinan Mahallesi’nde bulunan Emrullah Efendi Ortaokulu’nun önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan A.T. ile D.K. konuşmak için arkadaş gruplarıyla birlikte bir kafede buluştu. Bu sırada konuşarak anlaşan grup daha sonra kafeden ayrıldı.


"Amacımız sadece konuşmaktı"


Olay anını anlatan yaralılardan S.G, "


Emrullah Efendi Ortaokulu’nun önünde arkadaşlarıyla soluklanmak için durduklarını kaydeden S.G. (17), "Emrullah Efendi Ortaokulu’nun önünde durduğumuzda yanımıza bizi daha sonra bıçaklayacak olan A.K. geldi. Bize ’Bizi mi takip ediyorsunuz?’ diye sordu. Biz de öyle bir amacımız olmadığını, sadece arkadaşımız D.K’nin kız arkadaşını rahatsız eden A.T’den özür beklediğini söyledik. Biz normal yürüyorduk. Onları gördüğümüz yerde D.K. çocukla konuşacaktı" dedi.


"Ben buraya adam yığarım"


Okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oturup sohbet ettiklerini söyleyen S.G, "Biz okulun orada taşlara oturup kendi aramızda konuşuyorduk. Gülüp eğleniyorduk. Sonra A.K. gelip bize ’Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben buraya adam yığarım’ dedi. Ben de bunun üzerine yine kavga etmeye gelmediğimizi, sadece konuşmak istediğimizi söyledim" dedi.


Tartışma kavgaya dönüştü


Bu sırada A.T’nin de geldiği okul bahçesinde D.K. ile A.T’nin normal bir şekilde konuştuğunu söyleyen S.G, A.K’nin yumruk atmaya çalışmasıyla kavganın başladığını söyledi. S.G, "Okul bahçesinde konuşmaya başladığımızda A.K. yumruk atmaya çalıştı. O sırada arkadaşımız T.K. onu engelledi. O an kavga çıktı. O sırada arkadaşımız T.K. A.K’yle kavga ederken, karşı taraftaki A.T. arkadaşımıza ’D.K.! A.K’de bıçak var sen kaç’ dedi. A.T. arkadaşı A.K’de bıçak olduğunu biliyordu" dedi.


Usturayla boynunu kesti


S.G, kavga esnasında A.K’nin elindeki usturayla arkadaşı T.K’nin boynunu kestiğini gördüğünü söyledi. S.G, "Bu sırada arkadaşımız A.K’ye vurarak onu engelledi. Saldırgan bu sefer Y.K. isimli arkadaşımıza da bıçakla vurdu. 3 kişiyi yaraladı. Ben yere kapaklandığımda A.K. gelip beni de sırtımdan yaraladı" diye konuştu.


Boynundan yaralanan genç hayati tehlikeyi atlattı


Olay sonrası Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen T.K’nin taburcu olduğu belirtilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan diğer 3 gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Serbest kaldılar


Yaşı 18’den küçük 4 genci elindeki usturayla yaralayan A.K’nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. Öte yandan A.K. ile birlikte kavgaya karışan ve elindeki muştayla saldıran H.İ.K’nin de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtilirken, A.T. ve E.T. de savcılıkça serbest kaldı.


Serbest kalmasına gençlerden tepki


Kendilerini yaralayan şüphelinin serbest bırakılmasına S.G. ve arkadaşı N.O. tepki gösterdi.S.G. "Biz bize saldıranlardan şikayetçiyiz. Bu kişinin tutuklanması için birini öldürmesi mi gerekiyordu?" diye konuştu. N.O. da, "Biz bize saldıranlardan şikayetçiyiz. Bu olayın peşini hukuki olarak bırakmayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:16
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