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Üstünlük Türkiye'deydi... O bölgede Türkiye'ye karşı birleştiler!

Türkiye bir yandan Sevakin adasıyla, diğer yandan Somali'deki askeri üssüyle Afrika Boynuzu'ndaki üstünlüğünü korurken, bu durum Arap siyonistleri rahatsız etti. Türkiye'nin Somali'de astsubayları mezun ettiği gün, Kahire'de bir araya gelen Mısır lideri Sisi ve BAE lideri Muhammed bin Zayed Türkiye'ye karşı Afrika Boynuzu'nda birlikte hareket mesajı verdiler.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:21
Üstünlük Türkiye'deydi... O bölgede Türkiye'ye karşı birleştiler!

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sonrası dış politikada ardı ardına yaptığı hamleler, Haçlı ve Siyonistleri rahatsız ediyor. Türkiye 15 Temmuz sonrası bir yandan sınırında kurulmak istenen terör devletine karşı Fırat Kalkanı ve Afrin Operasyonları yaparken diğer yandan Katar’daki darbe girişimini önledi, diğer taraftan da bölgesel işbirliklerine gitti.

AFRİKA BOYNUZUNDA TÜRKİYE ÜSTÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin son dönem dış politikasındaki en önemli başarılarından biri de Afrika Boynuzu’nda şer güçlere karşı üstünlüğü oldu. 2011 yılından itibaren Somali ile ilişkileri geliştiren ve bölgenin en büyük askeri üssünü kuran Türkiye, diğer yandan da bu yılın başında Sudan’dan Sevakinadasını kiralayarak bölgede büyük bir üstünlük elde etti.

YEMİNLİ TÜRKİYE DÜŞMANLARI TELAŞLANDI

Dün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'ndaki (STGK) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 47 astsubay mezun oldu. Başkent Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen mezuniyet töreninde 37'si kara, 5'i deniz, 5'i de hava kuvvetlerinden 47 astsubay diplomalarını aldı.

Somali’de bunların yaşandığı saatlerde Mısır’da ise Türkiye’nin bölgedeki üstünlüğüne karşı atılacak adımlar konuşuldu. Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kahire’de Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Prensi Muhammed Bin Zayed’i ağırladı. Arap basınına göre görüşmede ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve özellikle Afrika Boynuzu’nda birlikte hareket edilmesi kararlaştırıldı.

TSK'nın eğittiği Somalili astsubaylar mezun oldu

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:21
  1. Sevakin Adası
  2. Afrika Boynuzu
  3. Somali
  4. BAE
  5. Mısır
  6. Sisi
  7. Muhammed bin Zaid el Nahyan
  8. türkiye

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