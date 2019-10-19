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Pencereden atlayan kadın yüzünden az kalsın ölüyordu

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve pencereden atlayan kadını havada tutmak isteyen esnaf kadının üzerine düşmesiyle ağır yaralandı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 19:00
Pencereden atlayan kadın yüzünden az kalsın ölüyordu

İstanbul Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.

Yakalamak isterken üzerine düştü

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, apartmanın 3. katında oturan Fulya B. bir süre önce sözlüsünden ayrıldı. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen kadın sinir krizi geçirerek, kendini pencereden aşağıya attı. Kadının kendini aşağıya attığını gören esnaf İbrahim Türkeli, genç kadını yere düşmeden yakalamak istedi. Fulya B., İbrahim Türkeli'nin üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fulya B. tedavi altına alınırken, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Türkeli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:00
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