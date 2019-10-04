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Metin Feyzoğlu'ndan 'yargı reformu' değerlendirmesi: Doğru bir iş yapıyoruz!

İlk kez bir adalet bakanının yargının sorunlarıyla ilgilendiğini belirten Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu "Yargı reformu doğru bir iş, doğru bir iş yapıyoruz" dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 07:45
Metin Feyzoğlu'ndan 'yargı reformu' değerlendirmesi: Doğru bir iş yapıyoruz!

Yargı reformu ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu  "İlk kez bir adalet bakanı, ‘Sorunlarınız ne?’ dedi ve bütün bürokrasisiyle dinledi. Barolar, baro başkanları, dekanlar, başsavcılar, ilgili herkes işin içine katıldı. Tüm başlıkları birlikte hazırladık. Destek veriyoruz çünkü Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak aklının ortaya konulduğu bir belge" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 07:45
  1. Metin Feyzioğlu
  2. Yargı reformu

YORUM YAZ

  • Ahmet ORHANAhmet ORHAN27 dk önce
    Ne yaparsan yap.. Reisle birlikteysen sizin mahallede bir hiçsin.
  • SüleymanSüleyman36 dk önce
    Bu zamana kadar bizim gibi muhafazakar düşünceden yana olanlara göre doğru olan işler metin feyzi oğlu ve onun düşüncesinde olanlara göre hep yanlış olmuşturŞimdi metin feyzi oğluna göre doğru olanda bize göre yanlıştırAma inşallah yanılıyorumdur

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