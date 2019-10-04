Metin Feyzoğlu'ndan 'yargı reformu' değerlendirmesi: Doğru bir iş yapıyoruz!
İlk kez bir adalet bakanının yargının sorunlarıyla ilgilendiğini belirten Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu "Yargı reformu doğru bir iş, doğru bir iş yapıyoruz" dedi.04 Ekim 2019 Cuma 07:45
Yargı reformu ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu "İlk kez bir adalet bakanı, ‘Sorunlarınız ne?’ dedi ve bütün bürokrasisiyle dinledi. Barolar, baro başkanları, dekanlar, başsavcılar, ilgili herkes işin içine katıldı. Tüm başlıkları birlikte hazırladık. Destek veriyoruz çünkü Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak aklının ortaya konulduğu bir belge" ifadelerini kullandı.
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