Üstüne asansör düşen tamirci kurtarıldı Adana'da, tamir etmeye çalıştığı asansör üstüne düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yarım saat süren müdahale sonucu hayata döndürüldü

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı asansörün altında kalan kişi, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu hayata döndürüldü. Pınar Mahallesi'nde bir sitede, Gökhan C'nin üzerine arızasını gidermeye çalıştığı asansör düştü. Tamircinin sesini duyan bina sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 15 dakika süren çalışmayla Gökhan C'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaşam bulgusu alınamayan ve Seyhan Devlet Hastanesine sevk edilen Gökhan C, yarım saat süren müdahale sonucu hayata döndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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