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Üsteğmen Kargın'ın şehit düştüğü haberi babaevine ulaştı

09 Temmuz 2019 Salı 13:30
Üsteğmen Kargın'ın şehit düştüğü haberi babaevine ulaştı

MUĞLA (AA) - Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesindeki babaevinde yas var.

Dalaman ilçe merkezindeki Seyfettin İnce Caddesi'nde oturan Muammer Kargın ve eşi Sadet Kargın'a üsteğmen oğullarının şehit olduğu haberini İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan ile beraberindeki askeri yetkililer verdi.

Türk bayrakları asılan eve hemen sonra gelen Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da şehidin ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Konya'da 2015 yılında teğmen olarak göreve başlayan şehit Kargın'ın bekar olduğu ve 2 kız kardeşinin bulunduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:30
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