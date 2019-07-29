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Ustalık ve kalfalık belgelerini alanlar iş yeri açabilecek

Milli Eğitim Bakanlığının Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan meslek eğitimi merkezi modülü sayesinde ustalık ve kalfalık belgelerini alanlar iş yeri açabilecek.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:50
Ustalık ve kalfalık belgelerini alanlar iş yeri açabilecek

Milli Eğitim Bakanlığının Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan meslek eğitimi merkezi modülü sayesinde ustalık ve kalfalık belgelerini alanlar iş yeri açabilecek.


Haziran ayında yapılan kalfalık ve ustalık sınavında 24 öğrenciden 21’i başarılı olarak belge aldı. Adaylardan 8’i ustalık, 13’ü de kalfalık belgesi almaya hak kazandı. Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Safter Soydan, “İlk olarak bu kapsamda çırak öğrencilerimizle esnafı ilişkilendirdik. Öğrencilerimizin kayıtlarını yaptık. Haftanın 5 günü sanayide, 1 günü okulda olmak üzere eğitim programlarını hazırladık” dedi.


Soydan, Gerze sanayisinin ve esnafın ciddi bir eksikliğinin ortadan kaldırıldığını ifade ederek, “Çalışmalarımız devam ediyor. Ekim 2019 ve Aralık 2019 dönemlerinde sınavlarımız ikişer ayda bir devam edecek. Toplamda 47 alanda ve 142 dalda esnafın elinde bulunan her alanda biz bu belgeleri sınavlar karşılığında verebiliyoruz. Her alanda her dalda sınav yapabiliyoruz. Aşçılık, mobilya, iç mekân tasarımı, mermer teknolojisi, motor tamirciliği gibi kişi hangi durumda, hangi şartlara uyuyorsa onunla ilgili programı buluyoruz, ilişkilendirip sigorta ve diğer koşullarını inceledikten sonra kayıtlarını yapıyoruz ve sınav programı hazırlıyoruz” dedi.


Kalfalık ve ustalık sınavı için şartları da açıklayan Soydan, "Kişinin kalfalık ve ustalık sınavına girmesi için 22 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Diğer yandan çıraklık sistemine kayıtlı olması için ortaokul ya da ilköğretim okulu mezunu olması gerekiyor. Lise 1 düzeyinden başlamak üzere kayıtlarını yapıyoruz. Ve ortak sınav programında da kişiler kendi alanlarıyla ilgili 50 soruluk bir teste tabi tutuluyor. Bu şekilde yazılı sınav kısmı bitiyor. Daha sonra gerek bizim atölyelerimizde, gerek kamu kuruluşlarında ya da olmadığı takdirde esnaf arkadaşlarımızın kendi iş yerlerinde bile sınav yapıp kamera kayıtlarıyla beraber kayıt altına alıyoruz. Başarılı olan arkadaşlarımız belge almaya hak kazanıyor. Bu kapsamda programa dahil olan 24 öğrenciden 21 tanesi belge almaya hak kazandı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:50
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