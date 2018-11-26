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Ustalarla gençler Darülbedayi Atölyesi'nde buluşacak

Diksiyondan tiyatroya, oyunculuktan sahne eğitimine kadar ücretsiz birçok eğitimin verileceği iki yıllık programa, 30 Kasım’a kadar başvuru yapılabilecek

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:37
Ustalarla gençler Darülbedayi Atölyesi'nde buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), usta sanatçılarla geleceğin sanatçı adaylarını Darülbedayi Atölyesi'nde buluşturacak.

Diksiyondan tiyatroya, oyunculuktan sahne eğitimine kadar ücretsiz birçok eğitimin verileceği, 2 yıl sürecek olan programa 30 Kasım’a kadar başvurulabilecek.

Usta sanatçıların tecrübelerini genç meslektaşlarına aktarabilmesi için kurulan atölyede, ses-nefes-diksiyon, hareket-dans, oyunculuk-sahne bilgisi ve tiyatro tarihi-dramaturji konularında temel eğitimler verilecek.

İki yıllık programı tamamlayan öğrenciler, takdim edilecek "Katılım Belgesi"nin yanı sıra İBB Şehir Tiyatroları sahnesinde "Mezuniyet Oyunu"nda tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Başvuruların ardından ön eleme için davet edilecek adaylar, jürinin karşısında tirat ve şarkı sunumu yapacak. Başarılı adaylar ise atölyeye kabul edilecek.

Darülbedayi Atölyesi'ne katılmak isteyen adaylar "https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresindeki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:37
  1. Büyükşehir belediyesi
  2. İbb
  3. tiyatro

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