0553 313 94 23

Ustalarının ismini markalarında yaşatıyorlar

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bıçak üretimi yapan iki kardeş, 49 yıl önce kendilerine mesleği öğreten ustalarının ismini markalarında yaşatıyor- Kardeşiyle tamamen el emeğiyle ürettikleri "Ahmet" bıçaklarını Gaziantep ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Cuma Alacalı: - "Nereden nasıl geldiğimizi ve ustamızı unutmama adına ürettiğimiz bıçaklarda Ahmet ustamızın ismi yaşatıyoruz"- Mustafa Alacalı:- "Ustamızın ismi Gaziantep'te ün salmıştır ve hem ona vefamızı göstermek hem de ismini yaşatmak istiyoruz"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Ustalarının ismini markalarında yaşatıyorlar

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bıçakçılık yapan Cuma ve Mustafa Alacalı kardeşler, mesleği öğrendikleri ustalarının ismini ürettikleri bıçaklarda yaşatıyor.

Bıçakçılığa 49 yıl önce ustaları Ahmet Başardı'nın yanında başlayan Cuma (65) ve kardeşi Mustafa Alacalı (55), yıllarca ustalarının yanında zorlu mesleklerinin bütün inceliklerini öğrendi.

Ahmet Başardı'nın 6 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından mesleklerini, işe başladıkları yer olan Bakırcılar Çarşısı'ndaki 10 metrekarelik aynı dükkanda sürdüren kardeşler, nasırlı elleriyle binbir emek vererek ürettikleri "Ahmet" markalı bıçaklarla, ustalarına olan minnet borçlarını ödemeye çalışıyor.

Bıçak ustası Cuma Alacalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1970 yılında Ahmet Başardı'nın yanında çıraklığa başladığını, kendisini ve kardeşini zanaat sahibi yapan ustalarının emeklerini asla ödeyemeyeceklerini söyledi.

Kardeşiyle birlikte yıllardır bıçak üreterek Gaziantep ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına sattıklarını anlatan Alacalı, insanın geçmişini, nereden geldiğini hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurguladı.

Alacalı, ustalarına her zaman dua ettiklerini dile getirerek, "Kendisinden Allah razı olsun ve mekanı cennet olsun. Bizleri yetiştirdi ve bir zanaat sahibi yaptı. Bizler de onun yetiştirdiği öğrencileri olarak mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Nereden nasıl geldiğimizi ve ustamızı unutmama adına ürettiğimiz bıçaklarda Ahmet ustamızın ismi yaşatıyoruz. Meslekte hiç para kazanmadığımız zamanlar da oldu ama mesleğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Mustafa Alacalı da 10 yaşında başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüğünü vurguladı.

Yaptıkları işin güce dayalı olduğunu ve ustalarından öğrendikleri şekilde mesleği sürdürmek için gayret ettiklerini ifade eden Alaca, "Ellerimde halen geçmişteki yaraların izlerini taşıyorum. O bizim büyük ustamız. Çocukluğumdan beri elimde emeğimin izleri var. Elinde bu izler olmazsa bu mesleği öğrenemezsin. Her ürettiğimiz bıçağı titizlikle hazırlıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Ustamızın ismi Gaziantep'te ün salmıştır ve hem ona vefamızı göstermek hem de ismini yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
  1. Bakırcılar Çarşısı
  2. bıçakçı kardeşler
  3. Gaziantep

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da işsiz sayısı temmuzda 59 bin arttı
    1. Almanya'da işsiz sayısı temmuzda 59..
    2. KidZania, ağustosta da minik..
    3. Çevreyi kirletmeyen köpük kullanımı..
    4. KKTC'den rest: Asla kabul etmeyiz!
    5. Taze fasulyenin bilinmeyen faydaları
    6. Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek..
    7. Evinin yanına yapılan köprülü kavşak..
    8. BM'den Yemen'in Sada kentindeki..
    9. SAHA İstanbul, Ankara’da 3. irtibat..
    10. 112’ye asılsız ihbarda bulunanlara..
    11. Sualtı Ragbi Milli Takımı dünyada son..
    12. Hong Kong'da kasırga nedeniyle eğitime..
    13. Yunusemre’nin organik bahçeleri ilk..
    14. GÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik..
    15. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5..
    16. Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına..
    17. TUSAŞ ve Hollanda Havacılık Merkezi..
    18. Tokat'ta çiftlere "evlilik" eğitimi
    19. Konut ve araç finansmanında kâr..
    20. İleri yaşlarda anne olmanın artıları..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi