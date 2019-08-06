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Ustalardan "bıçağınızı ehil ellerde biletin" uyarısı

Bıçak ustaları kurban keserken hem hayvana eziyet edilmemesi hem evdeki bıçakların kullanılamaz hale gelmemesi için vatandaşların bıçaklarını usta ellerde tamir ettirmesini istedi- Erzincan Demirciler Odası Başkanı Mustafa Papuçcu:- "Seyyar tezgahlarda bıçak keskinleştirilemez. Çeliğin belli bir derecede ısıtılması, belli bir açıda keskinleştirilmesi lazım. Bıçak biletilirken çeliğinin yanmaması, çeliğin suyunun kaçmaması önemli, buna dikkat etmek lazım. Bıçakların acemi ellerde kullanılamaz hale gelmemesi için usta ellerde tamiri yapılmalı"- Kars'ın tek bıçak ustası Suat Baydağ:- "Günde yaklaşık 300 bıçak tamiri yaparken bayram yaklaştığı için 3 bine yakın bıçak tamir ediyoruz"

06 Ağustos 2019 Salı 11:06
Ustalardan "bıçağınızı ehil ellerde biletin" uyarısı

KARS/ERZİNCAN (AA) - İSMAİL KAPLAN/BARIŞ YANÇINKAYA - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla taleplere yetişmeye çalışan bıçakçılar hem kurbana eziyet edilmemesi hem evdeki bıçakların kullanılamaz hale gelmemesi için vatandaşların bıçaklarını usta ellerde tamir ettirmesini istedi.

Hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan ve büyükşehirler başta olmak üzere çok sayıda kente kurbanlık gönderilen Kars ve Erzincan'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçakçılar da yoğun mesai yapmaya başladı.

Erzincan'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmeye çalışan bıçak ustaları, çarklarını döndürerek hummalı çalışma yürütüyor.

Vatandaşlar kurban kesiminde kullanacakları bıçaklarını keskinleştirmek ya da bakımını yaptırmak için bıçakçılara giderek işi uzmanına yaptırıyor.

Erzincan Demirciler Odası Başkanı Mustafa Papuçcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatandaşlara seyyar satılan, kaçak getirilen, Çin malı bıçaklara tevessül etmemelerini, yerli bıçağımızı kullanmalarını öneriyoruz." dedi.

Papuçcu, bıçakların ustasına biletilmesi tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bıçaklarınızı erken getirin keskinleştirelim ki hem siz eziyet çekmeyin hem de kesilecek hayvana eziyet olmasın. Seyyar tezgahlarda bıçak keskinleştirilemez. Çeliğin belli bir derecede ısıtılması, belli bir açıda keskinleştirilmesi lazım. Bıçak biletilirken çeliğinin yanmaması, çeliğin suyunun kaçmaması önemli, buna dikkat etmek lazım. Bıçakların acemi ellerde kullanılamaz hale gelmemesi için usta ellerde tamiri yapılmalı."

Bıçak ustalarından Doğan Karagülmez, bayram öncesi bıçaklarda bileme ve tamir işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Vatandaşın ucuz olduğu için Çin malı bıçaklara yöneldiğini ifade eden Karagülmez, "Ucuz bıçaklara tevessül ediliyor. Halbuki o bıçakların kurban kesme şansı yok. 15-20 bin lira verip kurbanlık alıyorlar fakat 50 lira verip güzel bir bıçak almaktan imtina ediyorlar, bu çok sakıncalı bir durum. Hem hayvana eziyet hem memleketimizin ekonomisine zarar veriyorlar. Çünkü yerli çelikten imal edilen bıçak ile döküm çelikten imal edilen bıçak arasında çok büyük farklar var." ifadesini kullandı.

Karagülmez, bıçakların da seyyar olarak bu işi yapanlar yerine işi bilen ustalara yaptırılmasını önerdi.

- Kars'ın tek bıçak ustası taleplere yetişemiyor

Kars'ta ise bayram öncesi kurbanlık sevkiyatı sürerken Cengiz Topel Caddesi'nde bıçak ustalığı yapan kentin tek bıçak ustası Suat Baydağ da müşterilerinin taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Müşterilerinin getirdiği bıçak, balta ve satırları bileyen Baydağ, söz konusu kesici aletlerin tamirini ve üretimini de yapıyor.

Baydağ, bayram öncesi olduğu için bıçak satışı ve tamirlerinin arttığını söyledi.

Kars'ta tek usta olduğu için bazen talebi karşılamakta zorluk çektiğini ifade eden Baydağ, "Kurban Bayramı olduğu için çok yoğunuz yetiştiremiyoruz, günde yaklaşık 300 bıçak tamiri yaparken bayram yaklaştığı için 3 bine yakın bıçak tamir ediyoruz." dedi.

Baydağ, Kars'ta vatandaşların genellikle kurbanlıklarını kendileri kestiği için bıçaklarını tamir ettirdiğini anlatarak, "Kurban Bayramı yaklaştığı için sıraya girip 'benim işim var hızlı yap' diyenler bayağı yoğunluk oluşturuyor. Halbuki daha önceden getirip bıraksalar bir gün sonra gelip alsalar daha güzel olur, bizim için de kolay olur. Kazasız belasız bir Kurban Bayramı diliyorum, vatandaşlardan isteğimiz bıçak tamirini son güne bırakmamaları." diye konuştu.

Müşterilerden Özcan İşbara da Kars'ta tek bıçak ustasının Baydağ olduğunu ifade ederek, sıra beklememek için günler öncesinden bıçağını yaptırdığını belirtti.

Aldıkları kurbanları rahat kesebilmek için bıçakların işlemden geçmesi gerektiğini anlatan İşbara, "Kurban Bayramı yaklaştı, evin ihtiyacı olan kurbanda kullanılacak bıçak, satır gibi malzemelerin daha keskin olması için ağızlarını bilemek için geldim. Bayram öncesi mutlaka bıçakların bakımını yaptırırız çünkü kurbanı keserken rahat kesmemiz lazım. Bıçak ne kadar keskin olursa kestiğimiz hayvan o kadar az acı çeker." ifadesini kullandı.

İşbara, kurbanlık hayvanı işi bilen kişinin kesmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kurban kesmek sanıldığı kadar kolay değil, acemilerin bu işlerle uğraşmaması lazım, en ufak hatada ciddi kesiklere neden olabilir, o yüzden dikkatli olmak lazım." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:06
  1. Bıçakçıların bayram mesaisi
  2. Kars
  3. Kurban Bayramı

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