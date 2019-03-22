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Usta ve Altay, Altınekin’de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Uğur İbrahim Altay Altınekin’de vatandaşlarla buluştu.

22 Mart 2019 Cuma 10:12
Usta ve Altay, Altınekin’de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Uğur İbrahim Altay Altınekin’de vatandaşlarla buluştu.


İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programda partililere seslenen Usta ve Altay, AK Parti belediyeciliğinin kazanımlarını anlattı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, seçime az bir süre kaldığını ve son düzlüğe gelindiğini belirterek, Konya’nın tüm ilçe ve mahallelerinde sevgi ve muhabbetle karşılandıklarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aynı samimiyeti gösterdikleri için Altınekinlilere teşekkür eden Başkan Altay, “Yeni Büyükşehir Yasası’nın uygulanmaya başladığı son beş yıllık süreçte Altınekin’e 75 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bunun çok önemli bir kısmı altyapı çalışmalarına ayrıldı. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. Her geldiğimizde yeni projeler ürettik. Bu seçimde çok daha güçlüyüz. Biz kökü 15 Temmuz’da atılmış, Yenikapı ruhuyla yoğrulmuş bir ittifakın adayıyız. Konya’da Cumhur İttifakı’nın çok başarılı olacağına inancımız tam. Sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. İnşallah Altınekin bugüne kadar olduğu gibi bugün de gereğini yapacaktır” dedi.



“İttifakımız pazara kadar değil mezara kadar”


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Usta da çok önemli bir seçimin arefesinde olduğumuzu ve verilecek her oyun ülkenin bekasını etkileyecek güce sahip olduğunu ifade etti. Usta, “Bizim gücümüzü nereden aldığımızı biliyorsunuz. Sizlerden aldığımız oylarla var olan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın bir vesayet ortağına, bir medya patronuna, bir cuntaya asla teslim olmadığını biz gayet iyi biliyoruz.Asıl derdimizin, bu bayrak, bu ezan ve bu vatan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Verdiğiniz her oyla kime destek olduğumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Devlet Bahçeli’nin bir masa başında oluşturduğu bir ittifak değildir. Vatan için, bayrak için pazara kadar değil mezara kadar olan bir ittifaktır. Bu ittifaka destek vermenizi istiyoruz” diye konuştu.


Altınekin Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Muharrem Dere, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hançerli ve MHP İlçe Başkanı Kamil Temel’in eşlik ettiği ziyaret programı kapsamında esnafları ve vatandaşları ziyaret eden Usta ve Altay, Altınekinlileri ülkenin istikrarı ve bekası için Cumhur İttifakı’na destek vermeye çağırdı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:12
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