Usta Tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz Bilecik’te sahne aldı Bilecik Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Akizadeler Bir Tatlı Huzur’ adlı tiyatro oyunu, Bileciklilere keyifli anlar yaşattı.

Bilecik Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Akizadeler Bir Tatlı Huzur’ adlı tiyatro oyunu, Bileciklilere keyifli anlar yaşattı.

Usta tiyatro oyuncusu Cengiz Küçükayvaz ve ekibi tarafından sahne alan oyun, tiyatroseverler tarafından beğeniyle izlendi. Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, tiyatro oyunu sonunda Küçükayvaz ve beraberindeki sanatçılara teşekkür etti. Tiyatro Oyuncusu Küçükayvaz ise, Bileciklilerle buluştuğu için duyduğu memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Vekili Semih Tuzak’a teşekkür etti.

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