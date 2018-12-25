Usta sanatçı Serdar Gökhan'dan hükümete övgü: "Böylesini görmedim"

Bir televizyon programına konuk olan usta sanatçı Serdar Gökhan, çok sayıda hükümet gördüğünü ve hiçbirinin iktidarda bulunan AK Parti kadar sanata, sanatçıya ve tarihe önem vermediğini söyledi.

Gökhan, "Bu yüzden çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

"Bu kadar kahpenin olduğu ülkede devlet yönetmek çok zor"

Gökhan şöyle devam etti;

Bu kadar hainin bu kadar kahpenin var olduğu bir ülkede devlet yönetmek de çok zor. İnsanlarımız hainlikte yarış yapıyorlar. Benim iki dedem Balkan harbinde şehit oldu. Ben bu vatan için ölürüm. Biz bu memleketin kanıyla suyuyla toprağıyla ekmeğiyle büyüdük. Kimsenin bu memlekete hainlik yapmaya hakkı yoktur.

Usta sanatçı Serdar Gökhan, TRT’nin ünü sınırları aşan dizisi Diriliş Ertuğrul’da da "Süleyman Şah" rolünde oynamıştı.