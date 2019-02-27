Usta oyuncu Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlanıyo Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 69 yaşındaki usta oyuncuAytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması’nda tören düzenleniyor.

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