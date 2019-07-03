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Usta öğreticiler sorunlarını Ankara’ya taşıdı

Adıyaman Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Hüseyin Özdaş, usta öğreticilerin sorunlarını TBMM’de milletvekillerine ilettiklerini dile getirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:25
Usta öğreticiler sorunlarını Ankara’ya taşıdı

Adıyaman Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Hüseyin Özdaş, usta öğreticilerin sorunlarını TBMM’de milletvekillerine ilettiklerini dile getirdi.


Türkiye’nin çeşitli illerinden Usta Öğreticiler Dernek Başkanlarının katılımı ile Ankara’ya giden Adıyaman Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Hüseyin Özdaş, usta öğreticilerin özlük hakları için milletvekillerinden destek istediklerini dile getirdi. Ziyaretlerde CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’de ziyaret edildi.


Halk eğitim merkezinde ek ders karşılığı çalışan usta öğreticilerin özlük hakları için Ankara’da toplandıklarını ifade eden Özdaş, “Bütün temsilci arkadaşlarımız usta öğreticilerin haklarını alması için yoğun bir çalışma içindedir. 81 ilimizden temsilciler kenetlenerek güç birliği yaptık. Birlikte özlük haklarımızı ve kadro talibimizi yeniledik. Ulus Meydanı önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasına halkımızda büyük ilgi gösterdi” dedi.


Usta öğreticilerin özlük haklarını elde etmesi için milletvekillerinin desteklerini ifade ettiği ve önümüzdeki günlerde meclis çatısı altında bir çalıştay düzenleneceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:25
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