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Usta: "Milli geliri 5 yıllık dönemde yüzde 32,6 artıracağız"

Bağımsız Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, "Samsun’da milli geliri 5 yıllık dönemde yüzde 32,6 artıracağız.

13 Mart 2019 Çarşamba 23:00
Usta: "Milli geliri 5 yıllık dönemde yüzde 32,6 artıracağız"

Bağımsız Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, "Samsun’da milli geliri 5 yıllık dönemde yüzde 32,6 artıracağız. 5 yıllık dönemde Samsun’da 141 bin istihdam sağlanacak" dedi.



Usta, bir otelde gerçekleştirdi basın toplantısında projelerini tanıttı. Konuşmasına kentteki eksiklikleri dile getirerek başlayan Usta, daha sonra hayata geçireceği projeleri anlattı. Samsun’un her alanda potansiyeli olduğunu belirten Usta,"Samsun’da milli geliri 5 yıllık dönemde yüzde 32,6 artıracağız. 5 yıllık dönemde Samsun’da 141 bin istihdam sağlanacak. Projelerimizde betonlaşma yok. İllaki fabrika ve bina inşaatı olacak ama onun dışında bir yeri yıkıp yeniden başka bir şey yapmak yok. Biz yıkmaya değil yapmaya geliyoruz" diye konuştu.



"Samsun’un medikal bilgi birikimi var"


Samsun’un medikal sektörde gayet iyi olduğunu ifade eden Usta, "Bunu çok daha ileriye taşıyabiliriz. Samsun’un bu bilgi birikimi var. Bunu çok daha iyi boyutlara taşıyacak ileri teknoloji tematik endüstri bölgesi kurulması fikrini hala savunuyorum. Hükümetle iş birliği içerisinde yapılacak bir konu bu. Samsun’a bunu mutlaka kazandıracağız. Bizim söylediğimiz çok üst ölçekte bir şey. Özel teşviklerle donatılmış bir alan oluşturacağız ve bu alana yerli yabancı yatırımcıları getireceğiz. Bu Samsun’un değil bütün Türkiye ekonomisini uçuracak bir şeydir. Türkiye’de cari açığa ciddi oranda fayda sağlayacak proje fikridir. Hükümetle iş birliği içerisinde bu projeyi yürütebiliriz" şeklinde konuştu.


Usta ayrıca, 31 Mart seçimlerinin Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ile kendisinin arasında geçeceğini iddia etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 23:00
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