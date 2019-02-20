Üst geçitteki sevimli köpek ilgi odağı oldu - Vatandaşlar, Zeytinburnu’ndaki yaya üst geçidinde çevreyi izleyen köpeği sevdi

İSTANBUL (AA) - Cevizlibağ’da yaya üst geçidindeki merdivenlerde duran sokak köpeği, buradan geçenlerin ilgi odağı haline geldi. Oturduğu merdivenlerde gelip geçeni izleyen sevimli köpek, ilginç görüntülere neden oldu. Üst geçidi kullanan birçok yaya, fark ettikleri sokak köpeğini sevdi. Uzun süre burada etrafı izleyen köpek, daha sonra gözden kayboldu.



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