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Üst geçitte 4 saatlik intihar pazarlığı

Bursa’da işsiz olduğu gerekçesiyle üst geçide çıkıp intihar girişiminde bulunan adam, aradan geçen 4 saat sonra ikna edilebildi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:00
Üst geçitte 4 saatlik intihar pazarlığı

Bursa’da işsiz olduğu gerekçesiyle üst geçide çıkıp intihar girişiminde bulunan adam, aradan geçen 4 saat sonra ikna edilebildi. Polis ekiplerinin her türlü çabasına rağmen aşağı inmeyen adamın daha önce de 20 defa aynı şekilde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.


Bursa’da Doğan U. isimli bir şahıs, saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde bulunan yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın intihar edeceğini gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, 2 itfaiye ekibi, sağlık ekipleri, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri geldi. Merdivenle yanına çıkan ekiplerin tüm çabasına rağmen aşağı inmeyen Doğan U.’nun, en son dün olmak üzere toplam 20 defa aynı şekilde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Çıktığı üst geçitten aşağı sarkan ve çeşitli hareketler yapan Doğan U. meraklılar tarafından da izlendi.


Yoldan geçen bir kadın sürücüyü fark eden Doğan U., kadını yanına çağırarak konuşmak istedi. Kadının kendisine para vereceğini düşünen Doğan U. kadınla bir süre konuştuktan sonra hakaret ederek yanından uzaklaştırdı. Para istediğini ve yardımcı olmaları için yanına çağırarak yardım istediğini söyleyen Kevser U., "Yanına gittiğimde ihtiyacı olduğu için benden bin 200 lira para istedi. Polislere siz olmasaydınız bayan bana yardım edecekti demesi üzerine ben de ’hayır çocuğum ambulansla hastaneye geliyordu, ben de hastaneden buraya geldim. Sende buradan inersen yol açılacak’ demem üzerine bana hakaret ederek yanından uzaklaştırdı" diye konuştu.


Doğan U.’nun kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşlara para verilmediği takdirde aşağı inmeyeceğini söylediği öğrenildi. Şahsı ikna çabaları devam ederken olay yerine çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. 4 saat süren yoğun çabanın ardından ikna olan Doğan U. itfaiye ekipleri tarafından üst geçitten alınıp aşağıya indirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Doğan U.’nun, "4 çocuğum var, onlara bakamıyorum. 6 aydır kiramı ödeyemiyorum. Bursalı hayırseverlerden yardım bekliyorum" dediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:00
  1. doğa

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