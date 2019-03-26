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Üst geçide çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen alkollü genç, ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bunalıma giren bir gencin üst geçide çıkıp aşağıya atlayacağını söyleyen şahıs ekipleri harekete geçirirken, vatandaşlar olayı film seyreder gibi izledi.

26 Mart 2019 Salı 01:37
Üst geçide çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen alkollü genç, ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bunalıma giren bir gencin üst geçide çıkıp aşağıya atlayacağını söyleyen şahıs ekipleri harekete geçirirken, vatandaşlar olayı film seyreder gibi izledi. Daha sonra hava yastığının üzerine atlayan şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Mimar Sinan Üst Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bunalıma giren Adnan K. (19) isimli vatandaş, yaşamak istemediğini söyleyerek yaklaşık 5 metre yükseklikteki üst geçidinin korkuluklarına çıktı.İntihar edeceğini söyleyen genci gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar kendi çabaları ile alkollü olduğu iddia edilen Adnan K.’yi ikna etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler 2 saat boyunca ikna etmeye çalıştı


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak şahsın ayaklarını sarkıttığı alanın altına hava yastığı açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin geldiğini gören şahıs ise ekipleri görünce elindeki ustura ile bilek kısımlarını kesti. Şahsın çıktığı üst geçidin korkuluk kısmına itfaiye aracının yardımı ile oluşan ekipler, 3 saat boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı.



Vatandaşlar intihar etmeye kalkışan genci film seyreder gibi izledi


Ekipler ikna çalışmalarını sürdürürken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, ellerindeki cep telefonları ile o anları kaydetmeye çalıştı. O anları film seyreder gibi izleyen vatandaşlar, o anları kaydetmek için adeta birbirleri ile yarıştılar.Ekipler tarafından yapılan ikna çalışmaları devam ederken elindeki ustura ile sürekli kendisine zarar veren şahıs, daha sonra aşağıda bulunan hava yastığının üzerine atladı. Adnan K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili in inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 01:37
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