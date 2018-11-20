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Üst düzey terörist ve eşi Trabzon'da enselendi

Trabzon'da, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı belirlenen, örgütün sözde 'üst düzey emiri' A.G. ile eşi D.B.G. gözaltına alındı.

20 Kasım 2018 Salı 18:17
Üst düzey terörist ve eşi Trabzon'da enselendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da terör örgütüDEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde önceden belirlenen eve yapılan baskında, DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı. Eşi D.B.G. ile gözaltına alınan A.G.'nin, Suriye'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı, örgütün sözde 'üst düzey emiri' konumunda olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda; 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 2 cep telefonu, üzerinde Arapça yazıların olduğu çok sayıda doküman ve not defterleri ele geçirildi. Çift, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evde bulunan bazı belgelere ve dijital cihazlara el koyulurken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:17
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