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TSK üssüne sızmaya çalıştı, arkasına bakmadan kaçtı!

TSK'nın Kuzey Irak'taki üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin, silahlarını dahi orada bırakarak kaçtıkları belirlendi.

02 Aralık 2018 Pazar 11:54
TSK üssüne sızmaya çalıştı, arkasına bakmadan kaçtı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonlarına karşılık Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlerin silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, TSK'nın düzenlediği operasyonlar nedeniyle teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızma gayretleri boşa çıkartıldı.

Bırakıp kaçtılar

Bölgede yürütülen arama faaliyetlerinde operasyonlardan kaçan teröristlerin, silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları tespit edildi.

Ele geçirilenler

Aramada 2 kalaşnikof, 7 dolu şarjör, 2 hücum yeleği, biri konserve kutusuna sarılarak güçlendirilmiş 3 el bombası ve kamera bataryası ele geçirildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:54
  1. PKK
  2. TSK
  3. üs bölgesi
  4. Kuzey Irak
  5. Kuzey Irak'ta TSK üssü

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