TSK üssüne sızmaya çalıştı, arkasına bakmadan kaçtı!
TSK'nın Kuzey Irak'taki üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin, silahlarını dahi orada bırakarak kaçtıkları belirlendi.02 Aralık 2018 Pazar 11:54
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonlarına karşılık Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlerin silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları belirlendi.
Alınan bilgiye göre, TSK'nın düzenlediği operasyonlar nedeniyle teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızma gayretleri boşa çıkartıldı.
Bırakıp kaçtılar
Bölgede yürütülen arama faaliyetlerinde operasyonlardan kaçan teröristlerin, silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları tespit edildi.
Ele geçirilenler
Aramada 2 kalaşnikof, 7 dolu şarjör, 2 hücum yeleği, biri konserve kutusuna sarılarak güçlendirilmiş 3 el bombası ve kamera bataryası ele geçirildi.
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