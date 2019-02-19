ABD'ye ait "USS Donald Cook" savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti ABD Donanmasına ait "USS Donald Cook" adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı gemi 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine, 3 saat sonra da Lapseki'ye ulaştı. Boyu 154 metre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü. Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.