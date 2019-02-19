ABD'ye ait "USS Donald Cook" savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanmasına ait "USS Donald Cook" adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.19 Şubat 2019 Salı 12:30
ABD Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Ege Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı gemi 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine, 3 saat sonra da Lapseki'ye ulaştı.
Boyu 154 metre
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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