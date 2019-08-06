Uslu: " Kaş butik turizmin markası "

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde kaymakam ve belediye başkanını ziyaret etti.Milletvekili Uslu, Kaş’ın butik turizmde marka haline geldiğini söyledi.

Antalya’da ilçe ziyaretlerine devam eden Milletvekili Atay Uslu, Kaş’ta Kaymakam Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile bir araya geldi. Önce Üzümlü Mahallesi’nde hemşerilerini ziyaret eden Milletvekili Atay Uslu, burada butik turizmi ve organik tarım konusunda sohbet etti. Ardından Kaş Kaymakamı Akhan ve Belediye Başkanı Ulutaş’ı makamında ziyarette bulunan Milletvekili Uslu, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü, ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

“Butik turizmde marka”

Milletvekili Uslu, Kaş’ın butik turizmde marka haline geldiğini ifade ederek, Üzümlü Mahallesi’nde villa tipi konaklama sistemiyle yapılan butik turizm için kültür ve çevrede muhafazakar ve koruyucu politikalar sürdüreceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Ulutaş da Kaş’ı daha da güzelleştirmek, Kaşlıların memnuniyetini arttırmak için projeler ürettiklerini anlattı.