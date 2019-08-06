0553 313 94 23

Uslu: " Kaş butik turizmin markası "

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde kaymakam ve belediye başkanını ziyaret etti.

06 Ağustos 2019 Salı 11:24
Uslu: " Kaş butik turizmin markası "

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde kaymakam ve belediye başkanını ziyaret etti.Milletvekili Uslu, Kaş’ın butik turizmde marka haline geldiğini söyledi.


Antalya’da ilçe ziyaretlerine devam eden Milletvekili Atay Uslu, Kaş’ta Kaymakam Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile bir araya geldi. Önce Üzümlü Mahallesi’nde hemşerilerini ziyaret eden Milletvekili Atay Uslu, burada butik turizmi ve organik tarım konusunda sohbet etti. Ardından Kaş Kaymakamı Akhan ve Belediye Başkanı Ulutaş’ı makamında ziyarette bulunan Milletvekili Uslu, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü, ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili fikir alış verişinde bulundu.


“Butik turizmde marka”


Milletvekili Uslu, Kaş’ın butik turizmde marka haline geldiğini ifade ederek, Üzümlü Mahallesi’nde villa tipi konaklama sistemiyle yapılan butik turizm için kültür ve çevrede muhafazakar ve koruyucu politikalar sürdüreceklerini belirtti.


Belediye Başkanı Ulutaş da Kaş’ı daha da güzelleştirmek, Kaşlıların memnuniyetini arttırmak için projeler ürettiklerini anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    1. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    2. Kartepe’de mezarlıklara bayram bakımı
    3. Hayvan pazarında kurban hareketliliği
    4. GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma..
    5. Beşiktaş'ın yeni transferi bugün..
    6. "Türkiye ile Azerbaycan zor günlerde..
    7. Fehmi Koru 'ben yokum' dese de yeni..
    8. Başkan Gökhan Yüksel: “Sporda..
    9. Laleli’de ’mikro ihracat’ uygulamasına..
    10. ‘Etleri çiğ ve az pişmiş olarak..
    11. Kırşehir’de ihracat yükselişte
    12. İzmitli çocuklar bayramda gülümseyecek
    13. Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi!
    14. Garanti BBVA'dan "Bayram Kredisi"..
    15. Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15..
    16. Vehbi Koç Vakfı, "Meşher" adıyla yeni..
    17. Pamukkale’de kurban kesim yerleri..
    18. “Bireyselleşme şiddet duygusunu..
    19. Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece..
    20. Küçükçekmece’de sporun mevsimi yok
    21. "Laleli, Türkiye’nin ticaretine 5..
    22. TUSAŞ Milli projelere katkı sağlaması..
    23. Toros Tarım'dan Romanya'da yatırım
    24. Dünya gastroenteroloji uzmanları..
    25. Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde 3..
    26. Kapkaç şüphelisini park halindeki..
    27. Yenilikçi Kocasinan’dan Kayseri için..
    28. ABD'den skandal Türkiye açıklaması:..
    29. BAE'nin İran'la yakınlaşmasının..
    30. Her gün iki adet muz yiyince bakın..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'