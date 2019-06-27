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"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi

Ankara'da, ehliyeti daimi olarak iptal edilmesine rağmen alkollü halde direksiyon başına geçen ve trafikte makas atan sürücünün otoparka çekilen otomobili, polis ekipleri tarafından annesine teslim edildi- Trafikte makas attıkları tespit edilen sürücülerin otoparka çekilen araçları, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla annelerine veya eşlerine veriliyor

27 Haziran 2019 Perşembe 11:21
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi

ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN/AYKUT KARADAĞ - Başkentte, ehliyeti daimi olarak iptal edilmesine rağmen alkollü halde direksiyon başına geçen ve trafikte makas atan sürücünün otoparka çekilen otomobili, polis ekipleri tarafından annesine teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, alkollü halde trafikte makas atarak araç kullanırken iki gün arayla yakalanan aracın sürücüsü M.Y'nin otomobili, cezai işlem uygulanmasının ardından otoparka çekildi.

M.Y'nin, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği ve defalarca aynı suçlardan ceza kesildiği de tespit edildi.

- Polis, çekilen aracını annesine teslim etti

Defalarca ceza kesilmesine ve ehliyetinin daimi iptal edilmesine rağmen uslanmayan sürücü M.Y'nin trafikten men edilen aracı, annesine teslim edildi. Otoparka diğer oğlu ile gelen anneye, M.Y'nin trafikte yaptıkları ve insan hayatını hiçe saydığı anlatılarak, ailece M.Y'nin benzer eylemlerde bulunmaması konusunda tedbir almaları ikazında bulunuldu.

Uslanmayan sürücülerin otoparka çekilen araçların, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda, annelerine veya eşlerine ikaz edilerek geri verilmesi uygulaması başlatılmıştı.

- Trafikte "makas terörü" polis kamerasında

Öte yandan, M.Y. gibi Ankara'da makas atarak araç kullanan birçok sürücü de tek tek trafik ekiplerince kameralarla tespit edilip cezai işlem uygulandı.

Makas atarak, akan trafikte ilerleyen sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar ise kameralarca kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:21
  1. "makas terörü"
  2. "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi
  3. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  4. Servet Yılmaz
  5. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

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