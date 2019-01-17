Üsküp'te "Türkiye Mezunları Buluşması"

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "Türkiye Mezunları Buluşması" programı düzenlendi.

Üsküp'teki bir otelde yapılan etkinliğe Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi, Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Elvin Hasan, Makedonya Diaspora Bakanı Edmond Ademi, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkedeki Türk siyasi parti liderleri, milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türkiye mezunları katıldı.

Abdullah Eren, programda yaptığı konuşmada, YTB olarak dünyanın 160’tan fazla ülkesinde 17 bin 500 öğrenciye burs sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin 1992'den itibaren yürütmüş olduğu Büyük Öğrenci Projesi kapsamında dünyanın hemen hemen her ülkesinden 150 bin Türkiye mezunu bulunduğunu aktaran Eren, burs imkanı sağladıkları bazı coğrafyaların Türkiye ve YTB için ayrı bir önem ifade ettiğini belirtti.

Bugün Türkiye burslularının Makedonya’nın siyasetinde, bürokrasisinde, sivil toplumunda, akademisinde en üst seviyede görev yaptıklarını, bunun kendileri için onur vesilesi olduğunu kaydeden Eren, "Şu an Makedonya'dan ülkemize gelip, okuyup mezun olan binden fazla mezundan bahsediyoruz." diye konuştu.

Makedonya'nın bağımsızlığını kazandığı andan itibaren Türkiye’nin bu ülkede ilk büyükelçilik açan ve Makedonya’ya en fazla destek veren ülkelerin başında geldiğini belirten Eren, Türkiye mezunlarına "Lütfen Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunun." diye seslendi.

Eren, gelecek yıl Makedonya'ya ayırdıkları burs kontenjanını arttırdıklarını da sözlerine ekledi.

Büyükelçi Kara da iki ülke arasındaki kadim dostluğun sağlamlaştırılmasında Türkiye mezunlarının payının büyük olduğunu vurgulayarak, "Sizlerin Türkiye'de edindiğiniz birikim, bu güzel ülkeye ciddi katkılar sağlamanıza imkan verecek ve Makedonya'nın daha müreffeh bir seviyeye ulaşmasında büyük rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye bursları Makedonya'ya katılan bir değerdir"

Devlet Bakanı Hasan da Türkiye'nin büyük, Makedonya'ya bağımsızlığından bugüne sürekli destekte bulunan, en zor günlerinde yanlarında olan ve Makedonya ile iyi ilişkilerin kurulması yönünde elini taşın altına koyan bir ülke olduğunu aktardı.

Türkiye burslarıyla Makedonya vatandaşlarının desteklenmesinin Makedonya'ya katılan bir değer olduğunu vurgulayan Hasan, "Türkiye'nin güçlü ve dünya çapında diğer üniversitelerle yarışan üniversitelerinde ana dilimizde eğitim görmeye yüzlerce gencimiz fırsat buldu." dedi.

Kültür Bakanı Ademi de Türkçe yaptığı konuşmasında, bu özel buluşmada yer almanın kendisi için büyük bir onur ve zevk olduğunu dile getirdi.

Makedonya ile Türkiye arasında dostluk ve gelenek ruhuyla yıllardır süren iş birliği için memnuniyetlerini ifade eden Ademi, "Sürekli çaba göstererek güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir." şeklinde konuştu.

Diaspora Bakanı Ademi de Makedonya ile Türkiye'nin diasporasının iki ülkenin sosyal, politik ve ekonomik gelişiminin önemli kısımlarını oluşturduğunu söyledi.

Ademi, "Makedonya, Türkiye'de yaşayan ve çalışan büyük bir diasporaya sahip. Bu diaspora iki ülke ile iki millet arasındaki iş birliği için önemli bir köprü görevi görüyor. Aynı derece bu akşam burada bulunan öğrenciler de önemli birer köprü görevi görmekte." ifadelerini kullandı.

Abdullah Eren, Makedonya'daki temasları kapsamında ülkedeki bakan, Türk siyasi parti liderleri ve STK başkanları ile de bir araya geldi.