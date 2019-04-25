ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Ankara Kültür Günleri" etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Balkan Kültürleri İttifakı Derneğince (BAKİDER) düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, ülkedeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda konuklara cam işçiliği, çömlekçilik, ebru sanatı ve okçuluk sporu gösterildi.

Stantlarda Kültür Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, MÜSİAD, Karabük Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin yanı sıra Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı tanıtıldı.

Tanıtımların ardından yerel STK'lerle BAKİDER arasında "Uluslararası Gençlik STK'leri Kardeşlik, Birlik ve Kalkınma Platformu" kuruldu.

BAKİDER Başkanı Emin Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerinin asıl amacının bölgedeki STK'ler tarafından oluşturulan platform olduğunu söyledi.

Platforma Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'ten yaklaşık 20'şer sivil toplum kuruluşunun kaydolduğunu dile getiren Bajric, "Yüzyıllar boyunca nasıl bir arada yaşadıysak, nasıl dedelerimiz gönüller arasında köprüler kurduysalar biz de onların yolunda devam ediyoruz." dedi.

Platform aracılığıyla Türk ve Balkan STK'lerinin iş birliği içinde projeler yürüteceğini anlatan Bajric, bu etkinlikle hedeflerinin Balkan halkları ile Türkiye'deki halkları birbirine yakınlaştırmak olduğunu söyledi.

Program kapsamında ayrıca mini konser verildi.

Ankara Kültür Günleri, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Karadağ'ın başkenti Podgorica, Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da da düzenlenecek.