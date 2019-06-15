0553 313 94 23

Üsküp Büyükelçisi Kara Ohri'deki Ali Paşa Camisini ziyaret etti

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara:- "Resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gelişiyle inşallah gerçekleştireceğiz. Bu güzel mekanı hep birlikte Kuzey Makedonya yetkilileri ile gerek Cumhurbaşkanı Pendarovski gerek Sayın Başbakan Zaev'in katılımlarıyla, bütün yetkililerle açılışı yapmak isteriz fakat henüz kesin bir tarih yok"

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:03
Üsküp Büyükelçisi Kara Ohri'deki Ali Paşa Camisini ziyaret etti

OHRİ (AA) - Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya’nın güneybatısındaki Ohri şehrinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen tarihi Ali Paşa Camisinde incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Kara, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ohri Müftülüğü, Ohri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Ohri Müzesi iş birliğinde restorasyonunu gerçekleştirdiği tarihi Ali Paşa Camisini ziyaret etti.

Camiyi gezen Büyükelçi Kara yetkililerden bilgi aldı, çarşı esnafıyla bir süre sohbet etti.

Caminin 1500'lü yıllardan beri kalan eski bir cami olduğunu hatırlatan Kara, restorasyonun çok kısa bir sürede tamamlandığını kaydetti.

Ohri'nin Kuzey Makedonya'nın incisi olduğunu anımsatan Kara, caminin bu şehre yakışır bir şekilde Türkiye tarafından restore edildiğini belirterek, tüm Müslümanların hayırlısıyla kullanmaları ve sonraki nesillere aktarmaları temennisinde bulundu.

Türkiye'nin farklı ülkelerde kültürel mirasa sahip çıktığına dikkati çeken Kara, çeşitli ülkelerde atalarından kalan bütün eserlerin tek tek restore edildiğini aktardı.

Ali Paşa Camisinin aslına uygun olarak restore edilmesinde yoğun çaba gösterildiğini vurgulayan Kara, "Bu caminin aslına uygun olmasını istemiştik. Buranın onarılması sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip) Erdoğan'ın da bir rüyasıydı. Bu konuda da arkadaşlarımıza son derece büyük destekler sağladılar. Öncelikle ona müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın dost ve kardeş ülke olduğunun altını çizen Kara, şunları söyledi:

"Bu tarihte de böyleydi gelecekte de böyle kalacaktır. Bu dostluğun bozulmaması için elimizden gelen bütün gayretleri gerek hükümet yetkililerine gerek görüştüğümüz her tabandan insanlara aktarıyoruz. Türkiye'ye karşı çok güzel bir ilgi alaka var. Ben şimdiden hükümet yetkililerine teşekkür ediyorum."

Restorasyon sürecindeki sıkıntılardan bahseden Kara, "Arkadaşlarımız ufak tefek pürüzlerden bahsetmişlerdi fakat bizler her şeyden önce bu tür eserleri yapılandırırken aslına uygun olması konusunda çok dikkatli oluruz ve birkaç yıl önce ona göre de bir protokol imzalanmıştı. Protokole çok uygun kalarak hareket ettiler. Dolayısıyla ufak tefek pürüzler de böylelikle giderilmiş oldu. Bütün Ohri halkına hayırlı olmasını ve gönüllerince bu güzel mekanı ziyaret etmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Resmi açılışı Cumhurbaşkanı'mızın gelişiyle inşallah gerçekleştireceğiz"

Caminin restorasyonu sürecindeki bazı tepkilerle ilgili bir soru üzerine Kara, "Ben de yurt dışında doğup büyüdüm. Bizim yaşadığımız yerlerde birçok etnikli, dinli yerler vardı ama bizler her birine karşı çok saygılıydık. Türkiye de aynı şekilde. Bizim Türk halkı olarak hiçbir kimsenin ibadetine karşı saygısızlık etmeyeceğimizi ve bu konuda da herkesin inancına saygılı olacağımızı defaten iletiyoruz ve iletmeye de devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sıkıntılardan haberdar olduğunu ve konunun detaylarını bildiğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Bizim bir protokol dahilinde hareket etme zorunluluğumuz var. Biz aslına göre hareket etme durumundaydık. Türkiye'ye geldiğiniz zaman Ortodokslara ait ibadethane, Hristiyanlara ait kilisenin varlığını görebiliyorsunuz. Bizler her zaman bütün inançlara saygılı davrandık ve bizim temennimiz de bizim inancımıza karşı saygılı davranılmasıdır. Yoksa burada emin olun ki hiçbir art niyet yoktur."

Herkesin ibadet şeklinin farklı olabileceğini, bütün insanların bu eseri sahipleneceğini söyleyen Kara, "Resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gelişiyle inşallah gerçekleştireceğiz. Eğer onların da programları müsait olursa tabii ki. Bu güzel mekanı hep birlikte yine Kuzey Makedonya yetkilileri ile gerek Cumhurbaşkanı (Stevo) Pendarovski gerek Sayın (Başbakan Zoran) Zaev'in katılımlarıyla, bütün yetkililerle açılışı yapmak isteriz fakat henüz kesin bir tarih yok." diye konuştu.

- Ohri Ali Paşa Camisi

Ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde bulunan tarihi Ali Paşa Camisinin restorasyonu, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ohri Müftülüğü, Ohri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Ohri Müzesi iş birliğinde 2017 yılının Mayıs ayında başlatılmıştı. Çalışmalar, Makedonların minarenin orijinalinden daha yüksek inşa edileceği iddiası ile protesto düzenlemelerinin ardından durdurulmuştu.

Dönemin Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, aynı yılın aralık ayında, Ohri’deki kültür kurumlarının müdürleriyle görüşmesinde yaptığı açıklamada, 5 asırlık caminin restorasyonunun Ohri’deki derneklerin verdikleri tepki nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili süreç, Kültür Bakanlığı tarafından kurulan çalışma grubunun isteğiyle UNESCO’nun dikkatine sunulmuştu.

Belli aşamalardan geçen restorasyon süreci sorunlu bir şekilde devam etmişti.

16. yüzyılda inşa edilen ve pişmiş tuğla ve taşla yapılan caminin minaresi 1912-1918 yıllarında yıkılmış ve bir daha inşa edilmemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:03
  1. Ali Paşa
  2. cami
  3. Ohri
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüste cinsel içerikli video izleyen şahıs tutuklandı
    1. Otobüste cinsel içerikli video izleyen..
    2. Otomobil ile minibüs kafa kafaya..
    3. Darıca’da sel sularının bastığı market..
    4. Dönercide “ayran" tartışmasında garson..
    5. Bakanlık duyurdu: 51 terörist etkisiz..
    6. Oyuncakları toplamanın en kolay yolu..
    7. Güzelkent’te sahil, morg ve şadırvan..
    8. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından..
    9. Gebze’de 450 çocuk sünnet şöleninde..
    10. MHP İl Başkanı Karataş’tan Babalar..
    11. Filistin Başkanlığı: “ABD’nin ‘asrın..
    12. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk..
    13. Sel sularında sürüklenen otomobil..
    14. 26. Sultan Sekisi Toplantısı “23..
    15. Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
    16. Rizeliler kahvaltıda buluştu
    17. Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na..
    18. Dünya Okçuluk Şampiyonası
    19. İzmit’teki parklarda olumsuzluğa izin..
    20. Pentagonun operasyonları küresel..
    21. İzin gününde kadının yardım..
    22. Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz..
    23. Boyabat’ta sel çeltik tarlalarını vurdu
    24. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    25. Ardahan’da YKS heyecanı
    26. Otobüse cinsel içerikli video izleyip,..
    27. Ninova AVM ailesi genişlemeye devam..
    28. "Milli takım düzelmeye başladı"
    29. Yaz tatili için ebeveynlere öneriler
    30. Belediye park bahçeler müdürlüğü araç..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu