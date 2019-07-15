Üsküdarlılar 15 Temmuz şehitlerini Çengelköy’de andı

15 Temmuz’daki hain darbe girişimini en yoğun haliyle yaşayan noktalardan biri olan Üsküdar’da vatandaşlar, ihanetin üçüncü yıl dönümü dolayısı ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Çengelköy’deki Şehitler Çeşmesi’nde buluştu. Üsküdarlılar, demokrasi şehitlerini anarken yağan sağanak yağmura aldırış etmedi.

Üsküdar Belediyesi, üç yıl önce yaşanan 15 Temmuz darbe girişimini ‘unutma ve unutturma’ sloganıyla düzenlediği etkinliklere Çengelköy’de devam etti. Çengelköy Meydanı’nda demokrasi şehitleri anısına yaptırılan ve ihanet gecesinin birinci yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Şehitler Çeşmesi önünde toplanan vatandaşlar, sağanak yağmura aldırış etmeden demokrasi şehitlerini andı. Programa Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Üsküdar İlçe Müftüsü Ali Çakmak ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda kürsüye gelen gecenin ev sahibi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesinin şebekeleri bu güzel ülkemizi, bu cennet yurdumuzu kim bilir hangi ağababalarına altın tepside sunmak üzere harekete geçtiler ama işte Çengelköy’deki, köprüdeki ve vatanımızın diğer yerlerindeki aziz milletimiz göğsünü siper etti bu hainlere. Geçit vermediler ve onların heveslerini kursaklarında bıraktılar. ‘Bu güzel cennet vatanımız ebedi bizim yurdumuz olmaya devam etsin’ dediler. Dolayısıyla şehitlerimizin haklarını ödememiz mümkün değildir. Onların haklarını ödemek, onların miraslarına, emanetlerine sahip çıkmaktan geçer. Sözle sahip çıkmak yeterli değildir. O anlayışı, o heyecanı, o duyguyu her zaman taptaze dipdiri ve ayakta tutmamız gerekir. Bugünün gençleri, çocukları, yetişkinleri olarak hepimize düşen en önemli vazife budur. Allah’a duamız ve temennimiz odur ki; Cenab-ı Allah bu güzel ülkemize, bu cennet yurdumuza ve bu aziz milletimize böyle 15 Temmuz gibi karanlık geceler yaşatmak isteyen hainlere fırsat vermesin” diye konuştu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise, “Bugün üçüncü sene-i devriyesini andığımız Demokrasi ve Şehitler Günü dolayısıyla şehitlerimize ve gazilerimize karşı bu görevi ifa etmek, yapılan ihaneti bir kez daha hatırlamak için buraya gelen çok değerli Çengelköylüleri en derin kalbi duygularımla selamlamak istiyorum. Bir kez daha hem 15 Temmuz’da, hem de bugün bir Çengelköylü olarak, bir Üsküdarlı olarak, bir İstanbullu olarak iftihar ettim, gurur duydum” dedi.

Konuşmaların ardından Üsküdar İlçe Müftüsü Ali Çakmak’ın okuduğu dua sırasında vatandaşlar hep birlikte el açıp ‘Amin’ diyerek şehitler için yapılan duaya eşlik etti. Programda ayrıca, Şehitler Çeşmesi’nden akan bal şerbeti, şehitler anısına vatandaşlara dağıtıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve protokol üyeleri, vatandaşlara kendi elleriyle şerbet ikram etti. Program boyunca vatandaşlar, hazırlanan dev ekranda gösterilen ve İhlas Haber Ajansı tarafından ihanet gecesinde kaydedilerek dünyaya sunulan görüntülerin de yer aldığı videoları ilgiyle izledi.