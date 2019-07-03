Üsküdar’dan kararsızlara test

Üsküdar Üniversitesi’nin meslek konusunda kararsızlık yaşayan adaylar için 2015 yılından bu yana uyguladığı Kariyer Testi büyük ilgi topluyor. İnternet üzerinden uygulanabilen Kariyer Testi ile kişi kendi ilgi ve yeteneklerine uygun mesleği belirleyebiliyor. Bugüne kadar 377 bin 537 aday geleceğine kariyer testi ile yön verdi.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş öncülüğünde çok sayıda alanında uzman tercih danışmanı, 8 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında tercih ve tanıtım günlerinde adaylara üniversite ve meslek seçimi ile ilgili önemli destek sağlıyor. Bu test ile kararsız olanlar kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda başarılı olabileceği alanları belirleyebilirken, mesleğiyle ilgili karar vermiş olanlar da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup olmadığını test etmiş oluyor.

Mezuniyet heyecanı

Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı mezunlarını bu Cuma verecek. 6. mezuniyet töreninde öğrenciler, aileleri ve akademisyenler Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda aynı heyecanı paylaşacak.